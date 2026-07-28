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A svájci Breel Embolo ünnepel, miután gólt lõtt a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntõjébe jutásért játszott Svájc-Algéria mérkõzésen a vancouveri BC Place Stadionban 2026. július 2-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Bob Frid

Hivatalos – Fontos játékvezetői tévedés történt az argentinok javára a vb-n

Infostart / MTI

A szabályok értelmében nem állíthatta volna ki a játékvezető Breel Embolót, a svájci labdarúgó-válogatott támadóját az argentinok elleni világbajnoki negyeddöntőben.

A futballista a 72. percben esett el Leandro Paredes mellett, az argentinok középpályása pedig sárga lapot kapott. A VAR-szoba azonban jelezte a portugál Pedro Pinheiro játékvezetőnek, hogy svájci játékoshoz nem értek hozzá, amiért végül megkapta második figyelmeztetését, csapata pedig emberhátrányba került.

A futball szabályalkotó testülete (IFAB) most jelezte, a bírói csapat rosszul alkalmazta a „téves azonosításra” vonatkozó szabályokat, a leírtak alapján ugyanis azt akkor lehet használni, ha a játékvezető rossz játékosnak adott lapot egy elkövetett szabálytalanságot követően.

Az IFAB közleménye szerint lap „csak annak a játékosnak az azonosítása céljából vizsgálható felül, aki elkövette a szabálytalanságot, amelyért a büntetést kiszabták; maga a szabálytalanság nem vizsgálható felül és nem módosítható”.

Az IFAB ugyanakkor megjegyezte, hogy várhatóan finomítanak majd az alkalmazáson, hiszen Embolo valóban műesést követett el, amiért sárga lap járna.

A találkozót a későbbi ezüstérmes argentinok hosszabbításban 3-1-re nyerték.

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