Hivatalos – Fontos játékvezetői tévedés történt az argentinok javára a vb-n

A futballista a 72. percben esett el Leandro Paredes mellett, az argentinok középpályása pedig sárga lapot kapott. A VAR-szoba azonban jelezte a portugál Pedro Pinheiro játékvezetőnek, hogy svájci játékoshoz nem értek hozzá, amiért végül megkapta második figyelmeztetését, csapata pedig emberhátrányba került.

A futball szabályalkotó testülete (IFAB) most jelezte, a bírói csapat rosszul alkalmazta a „téves azonosításra” vonatkozó szabályokat, a leírtak alapján ugyanis azt akkor lehet használni, ha a játékvezető rossz játékosnak adott lapot egy elkövetett szabálytalanságot követően.

Az IFAB közleménye szerint lap „csak annak a játékosnak az azonosítása céljából vizsgálható felül, aki elkövette a szabálytalanságot, amelyért a büntetést kiszabták; maga a szabálytalanság nem vizsgálható felül és nem módosítható”.

Az IFAB ugyanakkor megjegyezte, hogy várhatóan finomítanak majd az alkalmazáson, hiszen Embolo valóban műesést követett el, amiért sárga lap járna.

A találkozót a későbbi ezüstérmes argentinok hosszabbításban 3-1-re nyerték.