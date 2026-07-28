Jelentkezett egy ország a Hormuzi-szoros „üzemeltetésére”

Az öböl menti országok által támogatott közös regionális szabályozás szerint Irán nem gyakorolna kizárólagos ellenőrzést a stratégiai fontosságú vízi út felett – közölte a forrás.

Az ománi javaslat a délkelet-ázsiai Malakka-szoros működtetését vette mintául, ahol a vízi út használói önkéntes alapon járulnak hozzá a hajózás, a környezetvédelem, valamint a kutatás-mentés finanszírozásához.

Az iráni konfliktus kirobbanása előtt a Hormuzi-szoroson haladt át a globális energiaforgalom ötöde.

Az Egyesült Államok a hétvégén felfüggesztette az Irán elleni légicsapásait, ami ismét reményt keltett a konfliktus diplomáciai lezárására, és a Hormuzi-szoros forgalmának újraindítására.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn közölte, hogy az Egyesült Államok tárgyalásokat folytat Iránnal, és lát esélyt a megállapodásra, de arra is figyelmeztetett, hogy újra kezdi a légitámadásokat, ha a tárgyalások eredménytelennek bizonyulnak.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter hétfőn az ománi és szaúdi külügyminiszterrel tárgyalt a Hormuzi-szorosról. Aragcsi a külügyi tárca közleménye szerint hangsúlyozta, hogy együttműködésre és közös diplomáciai erőfesztésekre van szükség a régió stabilitása érdekében, és „meg kell szüntetni a Hormuzi-szorosra nehezedő bizonytalanságot, amelyet az Egyesült Államok agresszív fellépései okoztak”.