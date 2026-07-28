Hatvanméteres gólt lőtt a fiatal focista – videó

A román bajnokságban szereplő Farul Constanta 17 éves játékosa, Alexandru Goncear lőtte a gólt – írja a 24.hu.

A konstancai csapat 1–0-ra vezetett, ráadásul emberelőnyben is futballozott a Corvinul Hunedoara ellen. A hosszabbításban a vajdahunyadváriak kapusa is előrejött egy bedobásnál, de ráfizetett, mert Goncear az oldalvonal mellett labdát szerzett, majd még a saját térfeléről kapura ívelte, és a lövés beesett a kapus fölött.