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Az üzleti világ két szereplője kezet ráz.
Nyitókép: Getty Images/eyesfoto

Megvan, ki érkezik a leváltott HIPA-vezérigazgató helyére

Infostart / MTI

A gazdasági és energetikai miniszter kedden Buday Bencét nevezte ki a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Zrt. új vezérigazgatójának.

Kapitány István a Facebook-oldalán azt írta, hogy Buday Bence több mint 15 év nemzetközi vezetői tapasztalattal érkezik a HIPA élére. Korábban a Wallis Csoport vezérigazgató-helyetteseként a stratégiai fejlesztésekért, a portfólió kezeléséért és az új üzleti lehetőségek kialakításáért felelt. Emellett a McKinsey & Company, és a Vodafone vezetői csapataiban is fontos szerepet töltött be – közölte.

„Meggyőződésem, hogy vezetésével a HIPA tovább erősíti Magyarország versenyképességét, és még több magas hozzáadott értékű beruházást vonz hazánkba” – írta Kapitány István.

A tárcavezető július 8-án közölte: leváltotta a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség valamint a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezérigazgatóját. „Mai nappal intézkedtem Bihari Katalin a HEPA Zrt.-nél betöltött vezérigazgatói tisztségéből, és Joó István a HIPA Zrt-nél betöltött vezérigazgatói tisztségéből történő visszahívásáról” – írta Kapitány István akkor a Facebook-oldalán.

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