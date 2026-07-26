A nulla forintos bankszámláknál nem mindegy, mekkora a fizetés, de vannak kivételek

Ha valaki nem szeretné vagy nem tudja egy bizonyos bankszámlára utaltatni a fizetését, például mert csak másodlagos számlaként használná, illetve ha a jövedelme nem éri el az elvárt minimumot, a kedvezmények a legtöbb esetben elvesznek, de vannak ritka kivételek – figyelmeztet a money.hu szakértője.

A portál kutatása szerint a Gránit Hello, a MagNet Nova HUF, a Revolut Standard és a Wise számlacsomagok esetében a számlavezetési díj jövedelmi elvárás nélkül is minden esetben nulla forint. Ugyanakkor érdemes figyelni a kártyadíjakra: míg a virtuális kártyák általában ingyenesek, a fizikai kártyákért legkésőbb a második évtől díjat számolhatnak fel a bankok.

A szakértő részletezi, hogy a Gránit Hello esetében a számlavezetési díj korlátlan ideig 0 forint marad feltétel nélkül. A számlához díjmentesen csak virtuális bankkártya jár, ami mobilfizetésre kiválóan alkalmas, míg fizikai kártya évi 2990 forintért igényelhető hozzá. A Hello számla további előnye, hogy havi 50 ezer forintig ingyenes vele az átutalás, és díjmentes eurószámla is jár mellé. A számlával havi 350 ezer forint értékben váltható át deviza díjmentesen, középárfolyamon.

Hasonlóan nincs szükség havi jóváírásra a díjmentes számlavezetéshez a MagNet Nova HUF számla esetében, ám ennél a banknál virtuális bankkártya nem igényelhető, a fizikai kártya éves díja az első évben 3000, a második évtől 4500 forint.

A nemzetközi fintech szereplők közül a Revolut és a Wise számlái a legnépszerűbbek. A Revolut többféle számlacsomagot forgalmaz, de csak a Revolut Standard ingyenes, a többi havi díjas (Plus, Premium, Metal, Ultra). A Standardnál a díjmentes devizaváltási keret havi 350 ezer forint, bár az árfolyamba sokszor így is építenek némi felárat a középárfolyamhoz képest. Ezt túllépve 1 százalékos díjat számolnak fel az átváltásra, illetve hétvégén ehhez hozzáadódik újabb 1 százalék díj a havi limit alatt is. A virtuális bankkártya ingyenes, és az első fizikai bankkártyánál is csak a kiszállításért kell fizetni, ami 2368 forintba kerül a legolcsóbb szállítási mód esetén.

A Wise esetében a virtuális kártya ingyenes, de csak akkor lehet igényelni, ha fizikai bankkártyát is rendelünk mellé, ami egyszeri 2420 forintba kerül. Ezután egyszerre akár három virtuális kártyát is létre lehet hozni. A középárfolyamra minimum 0,54 százalékos díjat tesznek pénzváltáskor, havi ingyenes keret nincs.

Látszólag feltétel nélkül díjmentes számlákat kínál a K&H és az UniCredit is, de jobban megnézve rövid, átmeneti akciókról van csak szó. A K&H Okos Kényelmi Plusz számlacsomagot csak 3 hónapig lehet használni, utána másik számlát kell választani a banknál, és ezek mindegyikénél jövedelmi és megtakarítási feltételeket kell teljesíteni a díjmentességhez. Az UniCredit Mobil Aktív Plusz és az UniCredit Prime havi számlavezetési díja online számlanyitás esetén 0 forint, de csak 6 hónapon keresztül. Utána csak a Prime marad ingyenes, de ehhez minden hónapban be kell érkeznie a számlára 800 000 forintnak, vagy legalább 17,5 millió forint megtakarítási állománnyal kell rendelkezni a banknál.

A feltétel nélküli 0 forintos számlák ideálisak lehetnek azoknak, akik készpénzben szerzik a jövedelmüket, vagy kötelezettségek nélkül szeretnének egy biztonságos tartalékszámlát fenntartani. Kiválasztásukkor a számlavezetési díj mellett mindig érdemes a bankkártyadíjat és az egyéni használati szokásokhoz igazodó tranzakciós költségeket is mérlegelni.