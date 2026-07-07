Döntött a Kúria, Karácsony Gergely szerint véget ér a Budapest-ellenes politika korszaka

„Bár a döglött oroszlán legyőzésének kétes a sportértéke, úgy alakult, hogy a bukott kormány Budapest-ellenes politikája most kapta az utolsó kegyelemdöféseket” – fogalmaz Karácsony Gergely keddi Facebook-bejegyzésében, jelezve: a főváros sorra nyeri a korábbi kormánnyal folytatott jogi vitákat.

„A Kúria most éppen Sára Botond főispánnal (…) szemben adott újra igazat Budapestnek. A főispán szerette volna bebizonyítani, hogy a város költségvetése törvénytelen, de a Kúria most kimondta, hogy nagyon is törvényes, közgazdaságilag megalapozott. Touché” – olvasható.

A főpolgármester szerint az Országgyűlés egy olyan intézkedést is megszüntetett, amelynek értelmében a korábban elvont források egy részét a kormány csak hitel formájában, feltételekhez kötve biztosította volna a fővárosnak. Ezt Karácsony Gergely jogilag kifogásolhatónak és méltánytalannak nevezte.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a kedvező döntések önmagukban nem rendezik Budapest pénzügyi helyzetét, és az önkormányzati autonómia kérdését sem oldják meg. Szerinte ehhez megállapodásra van szükség a Tisza-kormány és a főváros között, amelyre reményei szerint az állami költségvetés augusztusi felülvizsgálata után, ősszel kerülhet sor.