Megvan a laboreredmény a Fekete-Körösről

Megszűnt a fürdési tilalom a gyula-városerdei és a doboz-szanazugi szabadstrandon, ahogyan a Fekete-Körös teljes magyarországi szakaszára elrendelt horgászati és halászati tilalom is – közölte az intézmény a Facebookon.

Mint írták, július 23-án a Váraljai úszó vízkivételi mű felett összegyűlt, Románia felől érkezett erős szaghatású uszadék miatt rendelt el fürdési, halászati és horgászati tilalmat a hatóság. A feltorlódott növényi eredetű uszadékot július 24-én délután a folyó felszínéről eltávolították.

Gyula, 2026. július 24. Vízügyi szakemberek munkagéppel távolítják el a szennyezõdést a Fekete-Körösrõl Gyula határában 2026. július 24-én. A nagy mennyiségû uszadék terjedését korábban telepített merülõfallal akadályozták meg. MTI/Lehoczky Péter

Az időközben elvégzett laboratóriumi vizsgálatok a vízi élővilágot, a környezetet veszélyeztető vagy közegészségügyi, járványügyi szempontból veszélyes szennyeződést nem igazoltak, a fürdővíz minősége a doboz-szanazugi és a gyula-városerdei engedélyezett természetes fürdőhelyen jó – tették hozzá.