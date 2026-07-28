Megvan a laboreredmény a Fekete-Körösről

Megszűnt a fürdési tilalom a gyula-városerdei és a doboz-szanazugi szabadstrandon, ahogyan a Fekete-Körös teljes magyarországi szakaszára elrendelt horgászati és halászati tilalom is – közölte az intézmény a Facebookon.
Mint írták, július 23-án a Váraljai úszó vízkivételi mű felett összegyűlt, Románia felől érkezett erős szaghatású uszadék miatt rendelt el fürdési, halászati és horgászati tilalmat a hatóság. A feltorlódott növényi eredetű uszadékot július 24-én délután a folyó felszínéről eltávolították.
Az időközben elvégzett laboratóriumi vizsgálatok a vízi élővilágot, a környezetet veszélyeztető vagy közegészségügyi, járványügyi szempontból veszélyes szennyeződést nem igazoltak, a fürdővíz minősége a doboz-szanazugi és a gyula-városerdei engedélyezett természetes fürdőhelyen jó – tették hozzá.