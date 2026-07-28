Eredményesen zárult a nyílt tárgyalásos közbeszerzési eljárás: a BKK legfeljebb 160 trolibusz beszerzését lehetővé tevő keretmegállapodást kötött az Electrobus Europe Zrt.–Yutong magyar–kínai párossal.

A korszerű, alacsonypadlós, önjáró üzemmódra is képes járművek modern kialakításukkal és felszereltségükkel kényelmesebb utazást biztosíthatnak a Budapesten közlekedők számára. Emellett – kapcsolódva a Fővárosi Önkormányzat fenntarthatósági törekvéseihez – hozzájárulhatnak ahhoz is, hogy a város tisztább levegőjű, élhetőbb és fenntarthatóbb legyen – írták.

A BKK a közbeszerzési eljárás előkészítésével és lefolytatásával biztosította annak feltételeit, hogy a finanszírozás biztosítása esetén mielőbb elkezdődhessen a járművek gyártása és szállítása. A közlekedésszervező célja továbbra is az, hogy a projekt európai uniós támogatás bevonásával valósuljon meg.

25 kilométer felsővezeték nélkül

A keretmegállapodás hatályba léptetéséhez a szerződés aláírásától számított hat hónapon belül biztosítani kell a kötelezettségvállalással érintett 40 jármű – 16 szóló és 24 csuklós trolibusz – megrendeléséhez szükséges fedezetet. A BKK szándéka szerint a későbbiekben további járművek finanszírozása is lehetővé válhat európai uniós forrásból.

A nyertes ajánlattevő olyan járművek gyártását, szállítását, helyszíni próbaüzemének lebonyolítását, valamint az előírt engedélyek beszerzését biztosítja, amelyek

teljesen alacsonypadlósak;

légkondicionáltak;

a beépített akkumulátoruknak köszönhetően akár 25 kilométert is képesek megtenni önjáró üzemmódban, felsővezeték nélkül

– olvasható egyebek mellett a BKK közleményében.