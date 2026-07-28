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Nyitókép: BKK

Felsővezeték nélkül suhanhatnak majd Budapest új trolijai

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A Budapesti Közlekedési Központ megteremtette a lehetőségét annak, hogy a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetén összesen 160 új, környezetbarát, alacsonypadlós trolibusszal gyarapodjon a fővárosi flotta. A BKK aláírta a járműbeszerzésről szóló keretmegállapodást a közbeszerzési eljáráson nyertes Electrobus Europe Zrt.–Yutong-párossal, így a forrás rendelkezésre állásakor folytatódhat a budapesti járműpark fejlesztése, tovább javítva a fővárosi közösségi közlekedés színvonalát – olvasható a BKK közleményében.

Eredményesen zárult a nyílt tárgyalásos közbeszerzési eljárás: a BKK legfeljebb 160 trolibusz beszerzését lehetővé tevő keretmegállapodást kötött az Electrobus Europe Zrt.–Yutong magyar–kínai párossal.

A korszerű, alacsonypadlós, önjáró üzemmódra is képes járművek modern kialakításukkal és felszereltségükkel kényelmesebb utazást biztosíthatnak a Budapesten közlekedők számára. Emellett – kapcsolódva a Fővárosi Önkormányzat fenntarthatósági törekvéseihez – hozzájárulhatnak ahhoz is, hogy a város tisztább levegőjű, élhetőbb és fenntarthatóbb legyen – írták.

A BKK a közbeszerzési eljárás előkészítésével és lefolytatásával biztosította annak feltételeit, hogy a finanszírozás biztosítása esetén mielőbb elkezdődhessen a járművek gyártása és szállítása. A közlekedésszervező célja továbbra is az, hogy a projekt európai uniós támogatás bevonásával valósuljon meg.

25 kilométer felsővezeték nélkül

A keretmegállapodás hatályba léptetéséhez a szerződés aláírásától számított hat hónapon belül biztosítani kell a kötelezettségvállalással érintett 40 jármű – 16 szóló és 24 csuklós trolibusz – megrendeléséhez szükséges fedezetet. A BKK szándéka szerint a későbbiekben további járművek finanszírozása is lehetővé válhat európai uniós forrásból.

A nyertes ajánlattevő olyan járművek gyártását, szállítását, helyszíni próbaüzemének lebonyolítását, valamint az előírt engedélyek beszerzését biztosítja, amelyek

  • teljesen alacsonypadlósak;
  • légkondicionáltak;
  • a beépített akkumulátoruknak köszönhetően akár 25 kilométert is képesek megtenni önjáró üzemmódban, felsővezeték nélkül

– olvasható egyebek mellett a BKK közleményében.

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Kezdőlap    Belföld    Felsővezeték nélkül suhanhatnak majd Budapest új trolijai

bkk

trolibusz

közösségi közlekedés

járműbeszerzés

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