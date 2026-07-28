Tornádó csaphatott le Magyarországon: videón, ahogy sorra dőlnek a fák

Az alábbi felvételen jól látható, hogy egy keskeny sávban jelentős károk keletkeztek. A jelenség egyik szemtanúja az Időképnek azt mondta, hazafelé tartott, amikor hirtelen viharfelhők gyülekeztek, majd hatalmas szél támadt. Elmondása szerint a kanyarból kiérve már azt látta, ahogy a szél sorra dönti ki a fákat, miközben a háztetőkről leszakadt darabok repkedtek a levegőben. Az előtte haladó autó éppen csak át tudott jutni a kidőlő fák alatt.

Az idei tornádószezon egyelőre csendesnek mondható: a sokéves átlagnál jóval kevesebb, a hétfői esettel együtt mindössze két tornádót és négy tubát rögzítettek az Időkép észlelői.

(Nyitóképünk illusztráció.)