ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.56
usd:
310.18
bux:
142076.29
2026. július 7. kedd Apollónia
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
A köztársasági elnök hivatala, a Sándor-palota épülete 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Áder János lesz a csütörtöki demonstráció vezérszónoka a Sándor-palotánál

Infostart

Orbán Viktor csütörtök estére békés demonstrációt hirdetett a Sándor-palota elé az általa önkényuralminak nevezett intézkedések ellen. A korábbi miniszterelnök szerint a köztársasági elnök elleni fellépés veszélyes precedenst teremthet, ezért a jogállamiság védelmére szólított fel.

„Arra hívunk minden felelősen gondolkodó magyart, hogy csütörtökön 18 órakor legyen ott a Sándor-palota előtt, és közösen, békésen emeljük fel hangunkat az önkényuralom ellen. Ami ma a köztársasági elnökkel történik, az holnap bárkivel megtörténhet” – olvasható Orbán Viktor közösségi oldalán.

„Aki nem tetszik a miniszterelnöknek, azt megfélemlítik, fenyegetik, az állásából kirúgják. Ebből legyen elég! – hangsúlyozta a korábbi kormányfő, azt is jelezve, hogy

a demonstráción Áder János egykori köztársasági elnök tart majd beszédet.

„Ne engedjük, hogy az önkény győzzön. Álljunk ki közösen a jogállamiság és a demokratikus értékek mellett. Tiltakozzunk az önkényuralom ellen!” – zárul Orbán Viktor Facebook-bejegyzése.

Gulyás Gergely, a Fidesz, valamint Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője hétfőn, a két párt frakciószövetségének ülése után tartott sajtótájékoztatón, ahol bejelentették, hogy a Fidesz és a KDNP csütörtök este a Sándor-palota előtt tüntetésen tiltakozik az Alaptörvény módosítása ellen. Gulyás

Gergely az Alaptörvény módosításáról szóló előterjesztést botrányosnak nevezte, és úgy értékelt: „ez nem egy sima, egyszerű határátlépés, hanem egy olyan önkényuralomra törekvés” megnyilvánulása, ami idegen volt eddig a magyar demokráciától.

Mint arról az Infostart is beszámolt, Magyar Péter szombaton ismertette, hogy a kormány nevében benyújtotta az Országgyűlésnek az Alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot. A miniszterelnök tizenkét pontban foglalta össze a csomag központi elemeit:

  • 12 éves (vagy három ciklusos) időkorlát az országgyűlési képviselőknek.
  • A jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése.
  • Függetlenebb Alkotmánybíróság. 70 éves életkori határ bevezetése.
  • Erősebb bírói önigazgatás, a Kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívása.
  • Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása.
  • Kevesebb sarkalatos törvény.
  • Az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása.
  • A Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése.
  • A közpénz védelmének erősítése.
  • A vármegyék visszanevezése megyékre.
  • Az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata.
  • Az önálló Országgyűlési Őrség megszüntetése. Egységes rendészeti igazgatás
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Áder János lesz a csütörtöki demonstráció vezérszónoka a Sándor-palotánál

demonstráció

orbán viktor

áder jános

sándor-palota

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Hőkupola: a 42 fokos rekord csak a kezdet volt? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Életmentés a sürgősségin: hogyan szedi áldozatait az e-roller? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
Vízszint, hőség, alga, árvaszúnyog: milyen most a Balaton? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.07. kedd, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: Kapitány István lecserélte az MVM vezéreit, elsötétült az M1 képernyője

Tisza-kormány: Kapitány István lecserélte az MVM vezéreit, elsötétült az M1 képernyője

Folytatódik a parlament plenáris ülése kedden, a képviselők vitáznak az Alaptörvény tizenhetedik módosításáról, ami többek között lehetővé tenné Sulyok Tamás köztársasági elnök eltávolítását. Közben Ankarában a NATO csúcstalálkozóján vesz részt Magyar Péter miniszterelnök.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy kalandba vág a magyar bajnok Győr: ma kezdik az európai kupaszereplést

Nagy kalandba vág a magyar bajnok Győr: ma kezdik az európai kupaszereplést

A magyar bajnok Győr labdarúgócsapata kedden az izlandi Víkingur otthonában kezdi meg a Bajnokok Ligája-selejtezőt a 2026/27-es szezonban.

BBC
Business Sport Travel Science
French court clears way for Marine Le Pen to run for president but orders her to wear electronic tag

French court clears way for Marine Le Pen to run for president but orders her to wear electronic tag

The French hard-right leader, who previously said she would not run for office if forced to wear a tag, is yet to respond publicly to the verdict.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 7. 16:29
Közleményt adott ki a köztévé, kiderült, mikor és hogyan indul újra az adás
2026. július 7. 16:23
A többségnek automatikusan jár a 100 ezer forint, de van, akinek jelentkeznie kell
×
×