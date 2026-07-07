Áder János lesz a csütörtöki demonstráció vezérszónoka a Sándor-palotánál

„Arra hívunk minden felelősen gondolkodó magyart, hogy csütörtökön 18 órakor legyen ott a Sándor-palota előtt, és közösen, békésen emeljük fel hangunkat az önkényuralom ellen. Ami ma a köztársasági elnökkel történik, az holnap bárkivel megtörténhet” – olvasható Orbán Viktor közösségi oldalán.

„Aki nem tetszik a miniszterelnöknek, azt megfélemlítik, fenyegetik, az állásából kirúgják. Ebből legyen elég! – hangsúlyozta a korábbi kormányfő, azt is jelezve, hogy

a demonstráción Áder János egykori köztársasági elnök tart majd beszédet.

„Ne engedjük, hogy az önkény győzzön. Álljunk ki közösen a jogállamiság és a demokratikus értékek mellett. Tiltakozzunk az önkényuralom ellen!” – zárul Orbán Viktor Facebook-bejegyzése.

Gulyás Gergely, a Fidesz, valamint Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője hétfőn, a két párt frakciószövetségének ülése után tartott sajtótájékoztatón, ahol bejelentették, hogy a Fidesz és a KDNP csütörtök este a Sándor-palota előtt tüntetésen tiltakozik az Alaptörvény módosítása ellen. Gulyás

Gergely az Alaptörvény módosításáról szóló előterjesztést botrányosnak nevezte, és úgy értékelt: „ez nem egy sima, egyszerű határátlépés, hanem egy olyan önkényuralomra törekvés” megnyilvánulása, ami idegen volt eddig a magyar demokráciától.

Mint arról az Infostart is beszámolt, Magyar Péter szombaton ismertette, hogy a kormány nevében benyújtotta az Országgyűlésnek az Alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot. A miniszterelnök tizenkét pontban foglalta össze a csomag központi elemeit: