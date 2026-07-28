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Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtt szólal fel az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 13-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter élesen üzent a vagyonvisszaszerzésről a parlament ülése előtt

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Vajon a Fidesz ma is kivonul? – kérdezi a kormányfő.

„Az Országgyűlés ma végre dönt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról. Vajon a Fidesz ma is kivonul? És hogyan szavaz a Mi Hazánk?” – kérdezi friss Facebook-posztjában Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés keddi ülése előtt.

Az ügy előzménye, hogy a parlament hétfői ülésén a kormányfő sérelmezte, hogy az ellenzék nem szavazta meg az uniós pénzek hazahozatatláról szóló törvénycsomagot, sőt, azt a Fidesz az Alkotmánybíróságon is megtámadta. Tegnap a Fidesz és KDNP napirend előtt egy alkalommal kivonult az Országgyűlés üléséről, amikor Hankó Balázstól megvonták a szót.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter élesen üzent a vagyonvisszaszerzésről a parlament ülése előtt

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nemzeti vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatal

orzággyűlés

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Ma dönthet az Országgyűlés a vagyonvisszaszerzési hivatal felállításáról

Ma dönthet az Országgyűlés a vagyonvisszaszerzési hivatal felállításáról

Elfogadhatja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot kedden az Országgyűlés, amely elkezdi az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásával kapcsolatos előterjesztés vitáját is, valamint azt a javaslatot is megvitatják, amely a vármegyéket megyékre, a főispánokat kormánymegbízottakra nevezi vissza.
 

Magyar Péter élesen üzent a vagyonvisszaszerzésről a parlament ülése előtt

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