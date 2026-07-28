Magyar Péter élesen üzent a vagyonvisszaszerzésről a parlament ülése előtt

„Az Országgyűlés ma végre dönt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról. Vajon a Fidesz ma is kivonul? És hogyan szavaz a Mi Hazánk?” – kérdezi friss Facebook-posztjában Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés keddi ülése előtt.

Az ügy előzménye, hogy a parlament hétfői ülésén a kormányfő sérelmezte, hogy az ellenzék nem szavazta meg az uniós pénzek hazahozatatláról szóló törvénycsomagot, sőt, azt a Fidesz az Alkotmánybíróságon is megtámadta. Tegnap a Fidesz és KDNP napirend előtt egy alkalommal kivonult az Országgyűlés üléséről, amikor Hankó Balázstól megvonták a szót.