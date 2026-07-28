Látványos, 8 kilométeres tengeri hidat adtak át – videók

Nemrég adtak át a forgalomnak egy összesen több mint 8 kilométeres, tengeri töltésen vezető utat Finnországban, Hailuoto sziget és Oulunsalo között. Ezzel megszűnt a kompjárat, amely 58 éven át biztosította az összeköttetést a Botteni öböl legnagyobb szigete és a szárazföld között – írja a kreszvaltozas.hu.

Az átadást követően Hailuoto egy 8,4 kilométer hosszú, tengerrel körülvett úton lett megközelíthető. A közúti összeköttetés a 6,9 kilométer hosszú töltésből, valamint két hídból áll, utóbbiak együttes hosszúsága mintegy 1,5 kilométer.

Ilyen egy kocsiból:

így a lakók, illetve a mentők, a tűzoltók és a rendőrök a nap 24 órájában bármikor, várakozás és késedelem nélkül juthatnak át a szigetre.

Az új tengeri közút mindössze két év alatt készült el, a beruházás összköltsége mintegy 105 millió euró (kb. 38 milliárd forint) volt.

Ilyen volt még az építkezés idején: