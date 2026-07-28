ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.17
usd:
316.05
bux:
144278.74
2026. július 28. kedd Szabolcs
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebok/Hailuodon kiinteä yhteys

Látványos, 8 kilométeres tengeri hidat adtak át – videók

Infostart

38 milliárd forintba került egy 8 kilométeres, tengeri töltésre épült híd egy finn szigetre. 58 év után végre megszűnhet a kompjárat.

Nemrég adtak át a forgalomnak egy összesen több mint 8 kilométeres, tengeri töltésen vezető utat Finnországban, Hailuoto sziget és Oulunsalo között. Ezzel megszűnt a kompjárat, amely 58 éven át biztosította az összeköttetést a Botteni öböl legnagyobb szigete és a szárazföld között – írja a kreszvaltozas.hu.

Az átadást követően Hailuoto egy 8,4 kilométer hosszú, tengerrel körülvett úton lett megközelíthető. A közúti összeköttetés a 6,9 kilométer hosszú töltésből, valamint két hídból áll, utóbbiak együttes hosszúsága mintegy 1,5 kilométer.

Ilyen egy kocsiból:

így a lakók, illetve a mentők, a tűzoltók és a rendőrök a nap 24 órájában bármikor, várakozás és késedelem nélkül juthatnak át a szigetre.

Az új tengeri közút mindössze két év alatt készült el, a beruházás összköltsége mintegy 105 millió euró (kb. 38 milliárd forint) volt.

Ilyen volt még az építkezés idején:

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Látványos, 8 kilométeres tengeri hidat adtak át – videók

híd

finnország

átadás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Netanjahu titokban Amerikában – szakértő: nőtt a szárazföldi támadás esélye Irán ellen

Netanjahu titokban Amerikában – szakértő: nőtt a szárazföldi támadás esélye Irán ellen

A közel-keleti térség számára kiemelten fontos lehet, hogy Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök titokban az Egyesült Államokba utazott, hogy találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel. Az InfoRádió Szalai Mátét, a Clingendael Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem kutatóját kérdezte.
 

Donald Trump ultimátumot intézett Iránhoz, majd számon kérte az izraeli miniszterelnököt

VIDEÓ
Árad, tetőzik, vagy apad a Tisza? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.28. kedd, 18:00
Puskás Tamás
a Centrál Színház igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Délutánra jött meg a befektetők étvágya a forinthoz

Délutánra jött meg a befektetők étvágya a forinthoz

A nap első felében még botladozott a forint a devizapiacon, délután aztán hirtelen kopogtattak be a vevők. Ez persze annyiból nem volt meglepő, hogy párhuzamosan a dollár is gyengülésnek indult.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kész, ennyi volt: több mint 9000 magyar vendéglátóhely zárt be végleg, nincs visszaút

Kész, ennyi volt: több mint 9000 magyar vendéglátóhely zárt be végleg, nincs visszaút

Több mint 9000 vendéglátóhely tűnt el Magyarországról hat év alatt, miközben az ágazat forgalma reálértéken szinte változatlan maradt.

BBC
Business Sport Travel Science
People trapped in Japanese mall hit by earthquake, with others missing after factory chimney collapse

People trapped in Japanese mall hit by earthquake, with others missing after factory chimney collapse

One witness reported seeing the second floor of the mall collapse, after a magnitude 7.1 earthquake hit Kyushu island in south-west Japan.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 28. 17:27
Donald Trump ultimátumot intézett Iránhoz, majd számon kérte az izraeli miniszterelnököt
2026. július 28. 17:15
Földrengés, majd robbanás: pokollá változott a japán bevásárlóközpont – videó
×
×