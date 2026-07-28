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Nyitókép: Yaorusheng/Getty Images

Mitől nőtt meg Kína gazdasági szerepe? Válaszolt Peking az egyik legerősebb vádra

Infostart / MTI

Tagadta Kína az ipari túlkapacitási vádakat kedden, amelyekre hivatkozva az Amerikai Egyesült Államok vizsgálatot indított.

A túlkapacitási vád lényege, hogy egy ország állami támogatásokkal a belföldi igényeknél nagyobb gyártói potenciált épít ki, és a felesleget olcsón exportálja, ami veszélyezteti a külföldi ipart.

Lin Vejlung, a kínai kereskedelmi minisztérium szakpolitikai kutatóirodájának vezetője keddi sajtótájékoztatóján kijelentette: az Egyesült Államoknak nincs felhatalmazása arra, hogy egyoldalúan állapítsa meg, rendelkeznek-e túlkapacitással kereskedelmi partnerei, és erre hivatkozva korlátozó intézkedéseket vezessen be.

Hozzátette: Kína felszólítja Washingtont, hogy hagyjon fel ezekkel a lépésekkel, és a nézeteltéréseket párbeszéd és konzultáció útján rendezze. Peking figyelemmel kíséri a fejleményeket, és fenntartja a jogot a szükséges intézkedések megtételére jogos érdekeinek védelmében – mondta.

A minisztérium által kiadott, több mint tízezer szavas dokumentum szerint az ipari támogatások és a túlkapacitás között nincs szükségszerű összefüggés, az export növekedése és a külkereskedelmi többlet önmagában nem bizonyítja a túlkapacitás fennállását,

a globális gazdasági egyensúlytalanságok pedig összetett történelmi és szerkezeti okokra vezethetők vissza.

Kína nemcsak a világ egyik legnagyobb gyártója, hanem jelentős fogyasztói piac is, ezért nem helytálló az az állítás, hogy a belföldi kereslet hiánya vezetne túlkapacitáshoz – közölték.

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Kezdőlap    Külföld    Mitől nőtt meg Kína gazdasági szerepe? Válaszolt Peking az egyik legerősebb vádra

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