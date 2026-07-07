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Nigel Farage, a brit ellenzéki Reform UK párt vezetõje sajtótájékoztatót tart a párt londoni központjában 2026. július 7-én. Farage bejelentette, hogy lemondott parlamenti mandátumáról, de indul a helyére kiírt idõközi választáson.
Nyitókép: MTI/AP/PA/Gareth Fuller

Lemondott Nigel Farage, de már készül is a visszatérésre

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Drámai bejelentést tett Nigel Farage, a bevándorlásellenes brit Reform UK part vezetője: lemond parlamenti mandátumáról. A brexitpárti politikus ellen parlamenti etikai vizsgálat indult, amiért egy csalás miatt elítélt kriptomilliomostól fogadott el pénzt. Farage ártatlannak mondja magát és kész a megmérettetésre; azzal próbálja semlegesíteni a botrányt, hogy egyenesen a választókhoz fordul.

A radikális jobboldali és bevándorlás-ellenes brit Reform UK vezetője kedden bejelentette: lemond parlamenti helyéről a dél-angliai Clactonban, majd újra elindul a kiírt időközi választáson, hadd döntsenek a választók, maradhat-e a parlamentben.

A politikust két külön ügyben is vizsgálja a parlament etikai testülete. Az első a Christopher Harborne kriptomilliárdostól kapott 5 millió font (nagyjából 2 milliárd forint), amit ő privát „ajándékként” állít be. Ezt az összeget épp ezzel az érveléssel nem jelentette be a 2024-es választások előtt.

A második ügy a szintén kriptokereskedelemben utazó George Cottrellhez köthető: a The Sunday Times szerint a csalásért elítélt kriptovállalkozó fizette Farage biztonsági embereit és a közösségimédia-csapatát, mielőtt a politikus képviselő lett. Az ügy pikantériája, hogy Cottrell nem akárki: arisztokrata családból származik, és 2017-ben az Egyesült Államokban vádalkut kötve nyolc hónapot ült pénzügyi csalásért.

Farage kedden a média által élőben közvetített beszédében azt ismételgette, hogy „betartotta a szabályokat”, és szerinte az elit „bármit megtesz, hogy ártson a Reformnak”. A mandátumáról szóló, időközi választás egyben

„a nép kontra establishment (hatalmi elit/politikai és gazdasági rendszer)” ütközete és „jó alkalom lesz »bemutatni« az elitnek és jelezni, hogy hová menjen”.

Farage azt is állította, hogy ő „a modern kor legtöbbet támadott közéleti szereplője” – fizikailag és szóban egyaránt –, és a Harborne-pénzt is részben a saját védelmére költötte, ami azt jelenti, hogy élete végéig biztonságban élhet. „Igen, az ötmillió font olyan volt, mint egy lottónyeremény és a munkámmal is gazdagodtam. A nagy kérdés: nem akarunk olyan vezetőket, akik sikeresek, tudnak pénzt csinálni és tudják, hogy működik a világ?” – védekezett.

A politikus hazardírozásának tétje nem kicsi:

bár a Reform a közvélemény-kutatásokban rendre az első helyen áll, Farage karizmája az, amely előre mozgatja a pártot. A bukmékerek szerint viszont nem nagyon kockáztat, mert szerintük a Reform UK – azaz ő – a favorit Clactonban. Még az sem árthat neki, hogy egy új formáció, a radikális jobboldali szavazatokat megosztó Restore (Helyreállítás) Párt is versenybe száll a tengerparti városban.

A kormányzó Munkáspárt közben azzal vádolta meg Nigel Farage-t, hogy áldozatnak próbálja beállítani magát. Andy Burnham leendő miniszterelnök, aki maga is egy időközi választás miatt jutott be a parlamentbe, amit azért rendeztek meg, hogy szabályosan indulhasson a Munkáspárt vezetőválasztásán, politikai trükknek nevezte Farage lépését. Szerinte a cél az, hogy eltereljék a figyelmet a donorait illető kérdésekről.

Nigel Farage érzelmes beszédében elmondta azt is, dühös az ügyeit szerinte csúsztatva prezentáló The Times újságra, miközben a cikk szerzője szerinte „bevallottan utálja”. A cikkben megjelent lánya lakhelyének képe is, amely szerinte így őt veszélybe sodorja. A Sky News pedig szerinte hazudott, amikor azt mondta: nem próbált kapcsolatba lépni a családjával.

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