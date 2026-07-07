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Nyitókép: Getty Images/Pressmaster

Sajtóértesülés – több tucat embert függesztettek fel az MTVA-nál

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Úgy tudni, az MTVA ideiglenes vezérigazgatója, Horváth P. András felmentette a munkavégzés alól Németh Zsoltot, az M1 csatornaigazgatóját, és a hírek szerint több másik vezető is távozott. Összesen több mint 60 embernek mondhatnak fel.

Az Index információi szerint az MTVA több közép- és felsővezetőjével hétfő este közölték, hogy felfüggesztik a munkavégzés alól, egyúttal néhány órán belül le is kellett adniuk mindent, ami a munkavégzéshez szükséges volt. A lap úgy tudja, az intézkedés összesen több mint hatvan embert érint, és a felfüggesztést követő lépés a munkaviszony megszüntetése lehet.

Bohár Dániel közösségmédia-bejegyzésében arról számolt be, hogy a döntés érintette Császár Attilát is, szerinte a riportert „biztonsági őrökkel vezetteték ki az MTVA épületéből”. Erről írt a Telex is.

Németh Balázs fideszes országgyűlési képviselő pedig egy levelet osztott meg a Facebookon, amelynek tanúsága szerint Horváth András vezérigazgató július 6-i keltezéssel szűk két hétre felfüggesztette a munkavégzés alól az MTVA egyik alkalmazottját.

A Telex belsős források alapján azt írta, hogy Horváth P. András, az MTVA múlt héten kinevezett ideiglenes vezérigazgatója felmentette a munkavégzés alól Németh Zsoltot, az M1 csatornaigazgatóját. A munkatársai által „Pitbullnak” nevezett igazgató lapnak kedd délelőtt még azt mondta: „Semmit nem tudok megerősíteni, szeretném ezt tisztességesen csinálni, ahogy eddig, forduljanak az MTVA-hoz”. Értesüléseik szerint távozott Mezei Zsolt tartalomszolgáltatási igazgatóhelyettes is, de nem reagált a megkeresésre.

A Telex azt is írta, hogy Császár Attilát, a köztévé egyik legismertebb riporterét is felmentették, továbbá ez a döntés született Siklósi Beatrix, a Kossuth rádió csatornaigazgatója, és Olbort Anett technológiai igazgató munkájával kapcsolatban is. Belső információk alapján sorra hívták be a műsorvezetőket is a HR-irodába, és függesztették fel őket a munkavégzés alól. Informátoruk szerint a gyártás nagy része már régen leállt, kevés anyag készül, a munkatársak jelentős része otthon van, nincs feladata.

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