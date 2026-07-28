ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.57
usd:
315.48
bux:
144278.74
2026. július 28. kedd Szabolcs
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Teherautó gumiabroncsai, hátterében a sofőrrel.
Nyitókép: Getty Images/1933bkk

Napi ezer teherautó olaj – elképesztő megoldásra kényszerült a piac

Infostart / MTI

A Hormuzi-szoros blokádja miatt április óta 2,1 millió tonna iraki olaj jutott el szárazföldi úton Szíriába, onnan pedig a Földközi-tengeren keresztül Európába – közölte Ahmed Kubbadcsi, a szíriai állami olajtársaság alelnöke kedden, a The National című lapnak nyilatkozva.

Elmondása szerint kezdetben naponta tíz teherautó ment, de mostanra már számuk napi ezerre emelkedett. Kubbadcsi szerint nehézolaj-szállítmányokról van szó.

A tengeri útvonal blokádja miatt a Perzsa-öböl menti országok hónapok óta igyekeznek alternatív útvonalakon eljuttatni az olajat és a kőolajszármazékokat a világpiacra. Ennek érdekében a régióból a Vörös-tenger, illetve a Földközi-tenger felé vezető több régi csővezetéket vesznek igénybe, illetve újak építését is tervezik.

Irak nagymértékben támaszkodik az olajiparra. Rendes körülmények között az exportok az állami bevételek több mint 90 százalékát adják. Törökországgal együtt, amelyen keresztül a csővezetékek haladnak, Szíria is fontos csomóponttá vált. Az Irakból a szomszédos Szírián át vezető szárazföldi útvonal azonban drágább, és logisztikai szempontból bonyolultabb, mint a tengeri út, ráadásul veszélyes is, tekintettel a sofőrök elleni lehetséges merényletekre és rablásokra.

Szíria a csővezetékes szállításban is fontos szerepet játszik. „Nem feltétlenül a Hormuzi-szoros alternatívájaként, hanem a Perzsa-öbölbeli államokból és Irakból a nemzetközi piacokra irányuló energiaellátás fontos tranzitfolyosójaként” – mondta Kubbadcsi. „Nem akarjuk senkitől elvenni ezt a szerepet. Inkább arra törekszünk, hogy helyreállítsuk Szíria természetes szerepét” – tette hozzá.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Napi ezer teherautó olaj – elképesztő megoldásra kényszerült a piac

szíria

európa

kőolaj

hormuzi-szoros

nehézolaj

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Netanjahu titokban Amerikában – szakértő: nőtt a szárazföldi támadás esélye Irán ellen

Netanjahu titokban Amerikában – szakértő: nőtt a szárazföldi támadás esélye Irán ellen

A közel-keleti térség számára kiemelten fontos lehet, hogy Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök titokban az Egyesült Államokba utazott, hogy találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel. Az InfoRádió Szalai Mátét, a Clingendael Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem kutatóját kérdezte.
 

Napi ezer teherautó olaj – elképesztő megoldásra kényszerült a piac

Jelentkezett egy ország a Hormuzi-szoros „üzemeltetésére”

Donald Trump ultimátumot intézett Iránhoz, majd számon kérte az izraeli miniszterelnököt

VIDEÓ
Árad, tetőzik, vagy apad a Tisza? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.29. szerda, 18:00
Pletser Tamás
az OTP Alapkezelő szenior portfolió menedzsere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megjött a FIFA étvágya, újabb dollármilliárdokat kaszálna

Megjött a FIFA étvágya, újabb dollármilliárdokat kaszálna

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) azt tervezi, hogy befektetőknek értékesíti az égisze alatt zajló tornák kereskedelmi jogainak egy részét, amivel több mint négymilliárd dolláros bevételre tenne szert.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Agyad eldobod: több mint 18 milliárd forintba kerül egyetlen luxuslakás New York újjászülető jelképében

Agyad eldobod: több mint 18 milliárd forintba kerül egyetlen luxuslakás New York újjászülető jelképében

A jellegzetes háromszög alakú Flatiron-épület több mint egy évszázadon át New York egyik legismertebb látványosságaként vonzotta a turistákat.

BBC
Business Sport Travel Science
Japan earthquake searches continue into night, with people missing in mall and collapsed factory

Japan earthquake searches continue into night, with people missing in mall and collapsed factory

One witness reported seeing the second floor of the shopping centre collapse, after the 6.8 magnitude earthquake hit Kyushu island in south-west Japan.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 28. 18:56
Mitől nőtt meg Kína gazdasági szerepe? Válaszolt Peking az egyik legerősebb vádra
2026. július 28. 18:30
Kezdődik a román medveexport
×
×