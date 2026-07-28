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Nyitókép: Ignacio Roca Benito/Getty Images

Piros figyelmeztetéseket adtak ki – térképen, ahogy lecsap a vármegyékre a nagy hőség

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Harmadfokú hőségriasztást adott ki az NNGYK és a katasztrófavédelem csütörtöktől, néhány helyen pedig péntekre a HungaroMet már piros figyelmeztetést tart életben a magas középhőmérséklet miatt.

Július 30. csütörtök hajnaltól augusztus 5. kedd éjfélig tart az a hőségriasztás, amelyről kedden tett bejelentést a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A HungaroMet veszélyjelzése szerint csütörtökön

  • Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém, Fejér, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében 27 Celsius-fok felett alakul a középhőmérséklet,
  • Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kivételével
  • máshol 25 fok felett várható a középhőmérséklet.

Pénteken

  • Komárom-Esztergom, Fejér és Bács-Kiskun vármegyében 29 fok feletti középhőmérséklet várható.
  • Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben 25,
  • máshol 27 fok felett alakul a középhőmérséklet.
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