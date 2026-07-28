Piros figyelmeztetéseket adtak ki – térképen, ahogy lecsap a vármegyékre a nagy hőség

Július 30. csütörtök hajnaltól augusztus 5. kedd éjfélig tart az a hőségriasztás, amelyről kedden tett bejelentést a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
A HungaroMet veszélyjelzése szerint csütörtökön
- Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém, Fejér, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében 27 Celsius-fok felett alakul a középhőmérséklet,
- Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kivételével
- máshol 25 fok felett várható a középhőmérséklet.
Pénteken
- Komárom-Esztergom, Fejér és Bács-Kiskun vármegyében 29 fok feletti középhőmérséklet várható.
- Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben 25,
- máshol 27 fok felett alakul a középhőmérséklet.