Piros figyelmeztetéseket adtak ki – térképen, ahogy lecsap a vármegyékre a nagy hőség

Ázsiában a dél-koreai Kospi ma 10 százalékot zuhant, az indexben jelentős súllyal szereplő Samsung és SK Hynix részvényei is meredeken estek. Európában sokáig kifejezetten pozitív volt a hangulat, délután viszont elbizonytalanodtak a befektetők. Amerikában tovább folytatódik a chiprészvények vesszőfutása, többek között a Micron, a SanDisk, az Amkor, a Dell és az Intel is komoly mélyrepülésben van. A következő napokban jönnek a Big Tech cégek gyorsjelentései, ezekre várnak most elsősorban a befektetők - a chiprészvények kilátásai nagyban függenek attól, hogy a legnagyobb felhőszolgáltatók fenntartják-e intenzív beruházási kiadásaikat, miközben maguk a technológiai óriásvállalatok is gyengélkednek.