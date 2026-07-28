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A drónnal készült felvételen az 57. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj tókerülõ vitorlásverseny mezõnye a rajt után Balatonfüred közelében 2025. július 10-én.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Kékszalag – Nem vicc, oda fognak égni a vitorlázók, a helyismeret döntő lesz

Infostart / MTI

A verseny a reggeli, délelőtti mérsékelt keleties szélben veheti kezdetét csütörtökön. A folytatásban a víz és a szárazföld közötti jelentős hőmérséklet-különbség okozta parti cirkuláció válik meghatározóvá, ennek következtében helyenként szélcsendes, máshol kissé élénkebb szeles területek alakulhatnak ki, így a taktikai döntéseknek és a helyismeretnek különösen nagy szerep juthat

Az 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj vitorlásversenyen gyenge szélben, hőségben rajtolhatnak a hajók csütörtökön – közölte a HungaroMet Nonprofit Zrt. kedden.

Azt írták: a balatoni vitorlázás legnagyobb eseménye alatt az időjárást egy Magyarország fölé húzódó anticiklon alakítja majd, amely nyugodt viszonyokat, valamint gyenge vagy mérsékelt szelet eredményez.

Hozzátették: a verseny a reggeli, délelőtti mérsékelt keleties szélben veheti kezdetét csütörtökön. A folytatásban a víz és a szárazföld közötti jelentős hőmérséklet-különbség okozta parti cirkuláció válik meghatározóvá, ennek következtében helyenként szélcsendes, máshol kissé élénkebb szeles területek alakulhatnak ki, így a taktikai döntéseknek és a helyismeretnek különösen nagy szerep juthat – írták.

A nagydíj idején rendkívül meleg és száraz légtömeg uralja majd a Balaton térségét. Az égen alig lesz felhő, zavartalan napsütésre, éjszaka pedig derült, holdfényes időre lehet számítani.

A víz felett 30-32, a vízparton pedig 36-38 Celsius-fokos csúcshőmérsékletek várhatók, a Balaton vize is tovább melegszik, a verseny idején már 25-27 fokos lesz.

Emlékeztettek rá: tavaly az erős, időnként viharos északnyugati szél gyors futamot eredményezett, a győztes hajó kevesebb mint négy és fél óra alatt ért célba, ezzel több mint 40 perccel megdöntötte a két évvel korábban felállított abszolút pályarekordját. Az idei szélviszonyok mellett azonban lényegesen lassabb versenyre, inkább a 2024-es Kékszalaghoz hasonló körülményekre lehet számítani – írták.

Közölték azt is, hogy a több száz hajó és több ezer résztvevő biztonsága, valamint folyamatos tájékoztatása érdekében a HungaroMet Nonprofit Zrt. idén is speciális balatoni időjárás-előrejelzésekkel támogatja az eseményt. A Siófoki Viharjelző Obszervatóriumban készülő, a Kékszalagot megelőző napokban és a verseny ideje alatt is folyamatosan frissülő előrejelzést ITT lehet elérni.

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Kezdőlap    Sport    Kékszalag – Nem vicc, oda fognak égni a vitorlázók, a helyismeret döntő lesz

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