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Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 21-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Forsthoffer Ágnes üzent a Sándor-palotából

Infostart / MTI

Újra látogatható lesz a Sándor-palota augusztus 1-jén és 8-án – adta hírül a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök hétfőn a Facebook-oldalán.

Forsthoffer Ágnes azt írta: az épületnek „nemcsak regényes múltja, de történelmi fontosságú jelene is van”, egyúttal arra bíztatta az érdeklődőket, ismerjék meg az Ördöglovas történetét, járják be a palota reprezentatív termeit idegenvezető kíséretével. A látogatók különleges fejezeteket is hallhatnak a palota 220 éves történelméből – tette hozzá.

Megjegyezte, a Nyitott Kapuk programsorozatra a Sándor-palota honlapján lehet regisztrálni.

A Sándor-palota honlapja szerint a jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit és hallhatnak különleges történeteket a palota históriáiból: a titokzatos római szarkofágról, Teleki Pál miniszterelnök rejtélyes haláláról, a szalonok kulisszatitkairól vagy éppen a berendezési tárgyak és szobrok misztikus többletjelentéseiről.

A programra egyéni látogatók vagy legfeljebb 20 fős, augusztus 8-án 30 fős csoportok jelentkezését várják. Amennyiben egy jelentkező csoport ennél kisebb, előfordulhat, hogy más csoportokkal vagy egyéni látogatókkal egy időben tud részt venni az eseményen – olvasható a honlapon.

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