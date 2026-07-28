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Nyitókép: Pixabay

Bangó Sándor közösségi oldalán megnevezték „Zsolti bácsit”, a Fidesz-KDNP büntetőjogi lépeseket tesz

Infostart / MTI

Bangó Sándornak, a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakójának TikTok-oldalán kedden hajnalban megjelent egy bejegyzés, amelyben megnevezik, hogy ki „volt az a bizonyos nevezetű Zsolti bácsi”. A Fidesz-KDNP keddi közleményében rágalomnak nevezte az állítást, hozzátéve, hogy megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket.

A Bangó Sándor közösségi oldalán megjelent posztban egy politikus megnevezése után ez olvasható: „... Remélem, a halálom után mindenki el fogja hinni azt, hogy létezik Zsolti bácsi, és el fogja hinni azt is, hogy minden szó, amit elmondtam, igaz.”

A Fidesz-KDNP szerint „a Bangó Sándor honlapján ma megjelent szövegben Semjén Zsoltot nyilvánvaló politikai manipulációt követően megrágalmazták”, ezért haladéktalanul megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket.

A közleményében azt írták: Bangó Sándor hányatott életútját tekintve maga is áldozat, ez azonban álláspontjuk szerint nem mentesíti az általa elkövetett cselekményekért viselt felelősség alól.

A Fidesz-KDNP úgy fogalmazott, hogy a legsúlyosabb felelősség Bangó Sándor „politikai kihasználóit és felbujtóit” terheli.

Bangó Sándor a Kontrollnak korábban adott interjújában beszélt egy Zsolti bácsi nevű politikusról, aki szexuális bűncselekményeket követett el a Szőlő utcai intézetben nevelt fiatalokkal szemben.

Május 8-án az index.hu Bangó Sándor Tik-Tok bejegyzése alapján azt írta, a koronatanú vallomást tett az ügyészségen és megnevezte „Zsolti bácsit”, de a nyomozás érdekében nem hozhatja nyilvánosságra a nevet.

Kedd reggel a KDNP több képviselője ugyanazzal a szöveggel tett közzé Facebook-bejegyzést, amelyben kijelentik: „Kiállunk Semjén Zsolt mellett! Semjén Zsolt ártatlan!”

Közölték: nyilvánvaló hazugság, amivel Bangó Sándor Semjén Zsoltot megrágalmazta, „pontosan fogalmazva egy posztjában rágalmazták meg, amelyet nem lehet tudni ki írhatott”.

Az ügy friss fejleményével kapcsolatos kérdésre a BRFK közlölte: a megkeresésre, a vonatkozó jogszabályok alapján, nem adható tájékoztatás.

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