Földrengés, majd robbanás: pokollá változott a japán bevásárlóközpont – videó

A TBS helyi televíziónak egy rendőrségi tisztviselő elmondta: a hatóságok „meglehetősen sok” halálos áldozatra számítanak, de pontos számot nem tudott mondani.
A japán NHK közszolgálati televízió szerint az Aeon bevásárlóközpont 20-30 alkalmazottját továbbra sem találják; a tűzoltók a bent rekedtek kiszabadításán dolgoznak. A robbanásban a mintegy 200 üzletnek otthont adó bevásárlóközpont egyik oldala teljesen leszakadt, a környező parkoló területét pedig törmelék borította be.
WATCH: The moment an explosion occurred at Aeon Mall in Kumamoto, Japan, following a powerful earthquake. pic.twitter.com/mIA5x23sGc— Breaking911 (@Breaking911) July 28, 2026
A helyi hatóságok közöltétek, hogy a robbanás után a vásárlók többségét evakuálták az épületből. A bevásárlóközpont szóvivője korábban azt közölte, hogy a vásárlókat és az alkalmazottakat már a földrengés után, azaz a robbanás előtt evakuálták.
Japan quake damage seen from the air— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) July 28, 2026
Kumamoto fire and police services are assessing damage from the magnitude 7.1 earthquake that struck southwestern Japan on July 28.
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Az NHK jelentése szerint a 7,1-es erősségű földrengés miatt a prefektúrabeli Nippon Paper jacusirói papírgyárának kéménye részben összeomlott. Több munkást még keresnek; a mentési munkálatok megkezdését azonban hátráltatja, hogy a katasztrófa sújtotta övezetből érkező segélyhívások miatt a mentőcsapatok túlterheltek.
?? More than 50 people were injured in one of the prefectures on Kyushu Island in Japan after powerful 7,1 earthquakes— Visegrád 24 (@visegrad24) July 28, 2026
Japanese Prime Minister Sanae Takaichi reported that the tremors caused fires, damage to roads and bridges, as well as the collapse of buildings.
NHK reported… pic.twitter.com/hTFjhdZPl1