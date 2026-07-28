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Photo taken from a Kyodo News helicopter on July 28, 2026, shows a partially destroyed Aeon Mall building in Kashima, Kumamoto Prefecture, following reports of an explosion after an earthquake with a preliminary magnitude of 7.1 shook the southwestern Japan prefecture. (Photo by Kyodo News via Getty Images)
Nyitókép: Kyodo News via Getty Images

Földrengés, majd robbanás: pokollá változott a japán bevásárlóközpont – videó

Infostart / MTI

Többen meghaltak és sokan a romok alatt rekedtek egy Kumamoto prefektúrabeli bevásárlóközpontban, amelyben robbanás történt kedden a Japán déli szigetét, Kjúsút megrázó 7,1 erejű földrengést követően – közölte a japán Fuji tévécsatorna.

A TBS helyi televíziónak egy rendőrségi tisztviselő elmondta: a hatóságok „meglehetősen sok” halálos áldozatra számítanak, de pontos számot nem tudott mondani.

A japán NHK közszolgálati televízió szerint az Aeon bevásárlóközpont 20-30 alkalmazottját továbbra sem találják; a tűzoltók a bent rekedtek kiszabadításán dolgoznak. A robbanásban a mintegy 200 üzletnek otthont adó bevásárlóközpont egyik oldala teljesen leszakadt, a környező parkoló területét pedig törmelék borította be.

A helyi hatóságok közöltétek, hogy a robbanás után a vásárlók többségét evakuálták az épületből. A bevásárlóközpont szóvivője korábban azt közölte, hogy a vásárlókat és az alkalmazottakat már a földrengés után, azaz a robbanás előtt evakuálták.

Az NHK jelentése szerint a 7,1-es erősségű földrengés miatt a prefektúrabeli Nippon Paper jacusirói papírgyárának kéménye részben összeomlott. Több munkást még keresnek; a mentési munkálatok megkezdését azonban hátráltatja, hogy a katasztrófa sújtotta övezetből érkező segélyhívások miatt a mentőcsapatok túlterheltek.

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