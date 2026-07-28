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Nyitókép: Pixabay

Készülni kell, jön a hőségriadó: harmadfok, majdnem egy hét

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Az országos tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzése alapján harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére július 30-án, csütörtökön 0:00 órától augusztus 4-e kedd 24:00 óráig.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság emlékeztet: a tartós hőség jelentős egészségügyi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére.

A tartós kánikula jelentős megterhelést jelent az emberi szervezet számára. A fokozott verejtékezés miatt folyadék- és elektrolitvesztés alakulhat ki, amely kiszáradáshoz, vérnyomáseséshez, szédüléshez, ájuláshoz, valamint a krónikus betegek állapotának a romlásához vezethet. A több napon keresztül fennálló magas hőmérséklet rontja a fizikai és szellemi teljesítőképességet, fokozza a fáradékonyságot és a balesetek kockázatát, valamint kedvezőtlenül befolyásolja a szív- és érrendszeri, légzőszervi, illetve vesebetegségek lefolyását.

A hőterhelés legsúlyosabb következménye a hőguta, amely életveszélyes állapot, ezért rosszullét esetén az érintettet haladéktalanul hűvös helyre kell vinni, meg kell kezdeni a test hűtését, és szükség esetén mentőt kell hívni

– figyelmeztetnek.

A nagy hőség különösen veszélyes a szív- és érrendszeri, anyagcsere-, légzőszervi és vesebetegségben szenvedőkre, valamint a demenciával vagy más mentális betegséggel élőkre. Fokozott kockázatnak vannak kitéve továbbá a 65 év felettiek, a csecsemők és kisgyermekek, a várandós nők, a mozgáskorlátozottak, a szabadban vagy nagy hőterhelés mellett dolgozók. Az idősek a csökkent szomjúságérzet, a kisgyermekek pedig a fejletlenebb hőszabályozás miatt fokozott odafigyelést igényelnek.

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Kezdőlap    Belföld    Készülni kell, jön a hőségriadó: harmadfok, majdnem egy hét

országos tisztifőorvos

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