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Nyitókép: Pixabay

A többségnek automatikusan jár a 100 ezer forint, de van, akinek jelentkeznie kell

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Segítséget adtak ahhoz is, hogy hol lehet beszerezni a szükséges formanyomtatványokat, illetve az önkormányzatok mely osztályai segítenek.

A 100 ezer forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyermek után; az érintettek körébe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermekek, a Dobbantó Programban vagy a műhelyiskolai képzésben résztvevő fiatalok, az árvaellátásra jogosultak, az egyszülős családban, nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők – közölte a Pénzügyminisztérium.

Akik ezekbe a csoportokba tartoznak, azok automatikusan megkapják az iskolakezdési támogatást.

A jelenleg rendelkezésre álló adatbázisok alapján a támogatás az idén nagyjából 400 ezer gyermek után fog járni – közölte a PM.

„A költségvetés mellett a ránk hagyott központi adatbázisok sincsenek kifogástalan állapotban. Jövőre a támogatás rendszerét tovább tökéletesítjük, hogy 2027-ben már a teljes támogatási összeg célzottan, vagyis valóban az iskoláztatáshoz kapcsolódó kiadásokra és valóban a rászorulókhoz jusson el” – tették hozzá.

A tárca kiemelte:

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényelni kell, ezért megkérnek mindenkit, aki jogosult lehet erre a kedvezményre, hogy jelentkezzen rá,

és így az iskolakezdési támogatáshoz is hozzá fog jutni.

Kármán András pénzügyminiszter hétfőn a Facebook-oldalán közzétett videóüzenetben kifejtette: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény azoknak jár, akiknek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 64 125 forintot, illetve egyedülálló szülő vagy tartósan beteg gyermek esetén a 69 825 forintot. Viszont ezt a kedvezményt igényelni kell, a támogatás iránti kérelmet a lakóhely szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél vagy a fővárosban a kerületi polgármesteri hivatalban lehet benyújtani.

A miniszter tájékoztatása szerint

  • a hatósági ügyintézéshez a szükséges formanyomtatványokat a kormányhivatalok hivatalos oldalán lehet letölteni,
  • a kedvezménnyel kapcsolatos segítséget pedig a helyi önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozók osztályán lehet igénybe venni.

Kármán András a posztban emlékeztetett, hogy a július elsejei kormányülésen döntöttek arról, hogy jelentősen hozzájárulnak a magyar családok, emberek, gyerekek iskolakezdéséhez. Kiemelte, hogy az iskolakezdési támogatás nem jóléti, hanem szociális támogatás, különbség van a kettő között. Míg általában az első mindenkinek jár, addig a szociális támogatás célzottan azokat segíti, akiknek erre valóban szükségük van. Példaként említette, hogy egy olyan családban, ahol mindkét szülő fizetése az átlag feletti, és csak egy 18 év alatti iskolás gyermekük van, az iskolakezdés nem akkora kihívás, és a 100 ezer forint nem akkora támogatás, mint a hátrányos helyzetben élőknél. Ezért kapják ők ezt a támogatást.

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Kezdőlap    Belföld    A többségnek automatikusan jár a 100 ezer forint, de van, akinek jelentkeznie kell

pénzügyminisztérium

iskolakezdési támogatás

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

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