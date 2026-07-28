Karácsony Gergely merész javaslata: valamennyi víz legyen ingyen, de aztán...

Soha nem volt ilyen alacsony a Duna vízállása Budapestnél, és az előrejelzések szerint ez még nem a vége, további csökkenés várható – írja Facebook-oldalán Karácsony Gergely főpolgármester, majd hozzáteszi:

„A város vízellátása stabil, ez most a legfontosabb. De hogy hosszú távon is így maradjon, ahhoz elengedhetetlen, hogy kilépjünk az eddigi rutinjainkból”

– írta a főpolgrmester, majd hozzátette: „kezdjük azzal, hogy nem nézzük tétlenül tovább, hogy minden évben sok millió köbméter vizet veszítünk a tragikus állapotban lévő vízcsöveink miatt –- ide vezetett az ostoba politikai szlogeneknek alárendelt fideszes rezsidemagógia. Lehet, hogy első hallásra nem népszerű, lehet, hogy érvelni, magyarázni kell, de a város vízellátása érdekében azt kérjük a kormánytól: ha már a mi felelősségünk, hogy legyen víz, akkor legyen a mi lehetőségünk, hogy meghatározzuk a vízdíjakat” – kéri a főpolgármester

Budapesti negatív rekord: 31 centi, és még lejjebb fog menni Kedd hajnali 3 órakor a Budapest Vigadó téri vízmérce 32 centimétert mutatott, ezzel megdőlt a valaha mért legalacsonyabb vízállás Budapestnél – derül ki az Országos Vízügyi Igazgatóság vízügyi honlapjának reggeli adataiból. Eddig a rekordot a 2018. október 25-én mért 33 centiméteres legkisebb mért vízszint jelentette. A vízszint azonban tovább süllyed, reggel 8 órakor már csak 31 centiméter volt.

Az igazgatóság több dunai vízmércéjén is megdőlt a legkisebb mért vízszint: reggel 8 órakor Vácnál 2 centiméterrel, Budapesten a Kvassay-zsilipnél 10 centiméterrel, Tassnál, a Tassi-zsilipnél 4 centiméterrel, Dunaújvárosnál 5 centiméterrel. Nagymarosnál még 2 centiméterrel, Ercsinél 4 centiméterrel magasabb a vízállás az eddigi minimumhoz képest, de várhatóan ezeknél is megdől a negatív rekord.

„Szerintem igenis meg lehet beszélni a budapestiekkel, hogy a tizenhárom éve változatlan vízdíjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot” – fogalmaz Karácsony Gergely, aki szerint lehet sokkal igazságosabb rezsipolitikát csinálni, például ingyen adni valamennyi vizet mindenkinek, de például külön díjat felszámolni az úszómedencék után.

A vízdíjak rendezésén túl minden fejlesztésünk során a vízmegtartó képességet kell erősíteni, ezért indulunk ki a szivacsváros koncepciójából a zöld fejlesztéseknél, a Városháza Park esetében éppúgy, mint a Nagykörút megújításánál – teszi hozzá a főpolgármester.