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2026. július 16, Karácsony Gergely, főpolgármester. Margit híd, szigetcsúcs Fotó: Merész Márton
Nyitókép: Facebook/Karácsony Gergely/fotó:Merész Márton

Karácsony Gergely merész javaslata: valamennyi víz legyen ingyen, de aztán...

Infostart / MTI

Visszakéri a vízdíjak meghatározásának jogát a főpolgármester, mondván: a 13 éve nem emelkedő vízdíjak miatt elöregedett a csőhálózat. Budapest vízellátása stabil, de hogy ez így is maradjon, nem szabad pazarolnunk most, a rekordalacsony vízállás és az újabb hőhullám idején – hívja fel a figyelmet Karácsony Gergely.

Soha nem volt ilyen alacsony a Duna vízállása Budapestnél, és az előrejelzések szerint ez még nem a vége, további csökkenés várható – írja Facebook-oldalán Karácsony Gergely főpolgármester, majd hozzáteszi:

„A város vízellátása stabil, ez most a legfontosabb. De hogy hosszú távon is így maradjon, ahhoz elengedhetetlen, hogy kilépjünk az eddigi rutinjainkból”

– írta a főpolgrmester, majd hozzátette: „kezdjük azzal, hogy nem nézzük tétlenül tovább, hogy minden évben sok millió köbméter vizet veszítünk a tragikus állapotban lévő vízcsöveink miatt –- ide vezetett az ostoba politikai szlogeneknek alárendelt fideszes rezsidemagógia. Lehet, hogy első hallásra nem népszerű, lehet, hogy érvelni, magyarázni kell, de a város vízellátása érdekében azt kérjük a kormánytól: ha már a mi felelősségünk, hogy legyen víz, akkor legyen a mi lehetőségünk, hogy meghatározzuk a vízdíjakat” – kéri a főpolgármester

„Szerintem igenis meg lehet beszélni a budapestiekkel, hogy a tizenhárom éve változatlan vízdíjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot” – fogalmaz Karácsony Gergely, aki szerint lehet sokkal igazságosabb rezsipolitikát csinálni, például ingyen adni valamennyi vizet mindenkinek, de például külön díjat felszámolni az úszómedencék után.

A vízdíjak rendezésén túl minden fejlesztésünk során a vízmegtartó képességet kell erősíteni, ezért indulunk ki a szivacsváros koncepciójából a zöld fejlesztéseknél, a Városháza Park esetében éppúgy, mint a Nagykörút megújításánál – teszi hozzá a főpolgármester.

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Kezdőlap    Belföld    Karácsony Gergely merész javaslata: valamennyi víz legyen ingyen, de aztán...

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Visszakéri a vízdíjak meghatározásának jogát a főpolgármester, mondván: a 13 éve nem emelkedő vízdíjak mellett elöregedett a csőhálózat. Budapest vízellátása stabil, de hogy ez így is maradjon, nem szabad pazarolnunk most, a rekordalacsony vízállás és az újabb hőhullám idején – hívja fel a figyelmet Karácsony Gergely.
 

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