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Véleményütközés: káosz volt a Hungaroring környékén vagy simán ment minden?

InfoRádió

Súlyos kritikákat fogalmazott meg a VEKE közlekedési egyesület a múlt heti mogyoródi Forma-1-es futam kapcsán, ahol több órát is várhattak azok a látogatók, akik közösségi közlekedéssel akartak hazajutni vasárnap. A „VEKE-s múltú” Vitézy Dávid szakminiszterként máshogy látja: a rendszer jól vizsgázott, percenként indultak a buszok.

Az elmúlt hétvégén rendezték a 41. Forma-1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen. Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) elnöke szerint komoly problémákkal kellett szembesülniük azoknak, akik a közösségi közlekedést választották.

„Elsősorban a pályáról való távozás okozott sokaknak gondot, több órába tellett, mire kikeveredtek onnan. Az erre a célra biztosított 40 autóbusz abszolút elégtelennek bizonyult, és nem is a főváros felé, hanem Gödöllő felé viszik ilyenkor is az embereket, már ha egyáltalán több óra várakozás után sikerült egy buszra valahogy felnyomakodni” – fogalmazott.

Ez szerinte méltatlan ehhez az eseményhez, és főleg méltatlan ahhoz az iszonyatos jegyárhoz, amit ilyenkor legombolnak az emberekről.

Emlékeztetett: volt erre egy megoldás, a 2-es metró és gödöllői HÉV összekötési projektjének az ötödik ütemeként egy hungaroringi kiágazás, de állítása szerint ezt Vitézy Dávid törölte még az Orbán-kormány közlekedési államtitkáraként, és úgy látja, a két kötött pályás vonal összekötése a minap bemutatott Baross Gábor Vasútfejlesztési Programból is kimaradt.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, aki korábban a VEKE szóvivője volt, az InfoRádió megkeresésére a 24.hu-nak írt nyilatkozatát ajánlotta felhasználni: ebben azt közölte, hogy a rendszer jól vizsgázott, percenként indultak a buszok, és a számos beállított többletvonat minden utast el tudott szállítani Gödöllőről.

A gödöllői HÉV fejlesztéséről pedig azt írta, hogy annak tervezését elődje, Lázár János korábbi döntései miatt nulláról kell kezdeni, ennek azonban valóban nem része a Hungaroringre vezető HÉV-szárnyvonal építése, ami évente csak egy hétvégén lenne kihasználva, így az európai uniós forrásból nem is lenne finanszírozható.

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