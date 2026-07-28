Donald Trump ultimátumot intézett Iránhoz, majd számon kérte az izraeli miniszterelnököt

Az Egyesült Államok tisztában van az iráni Pickaxe-hegynél folyó tevékenységgel, ami nem jelent problémát – jelentette ki Donald Trump, reagálva az iráni nukleáris program felújításáról szóló értesülésekre.

Az amerikai elnök közölte: ha Irán nem köt megállapodást az Egyesült Államokkal, akkor az amerikai hadsereg megsemmisíti a feltételezett nukleáris létesítményt.

Az elnök egyben bírálta Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, amiért nyilvánosan beszélt arról, hogy az irániak urándúsító berendezéseket telepíthettek a Pickaxe-hegy mélyében kialakított létesítménybe.

„Miért nem mondta csak nekem, miért kell ezt bejelenteni az egész világnak?” – fogalmazott, megjegyezve, hogy nincs szüksége az izraeli kormányfő tanácsára.

Donald Trump és az izraeli miniszterelnök kedden a Fehér Házban találkozik, nem sokkal azt követően, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is ellátogat az amerikai elnöki hivatalba.

Donald Trump a telefoninterjúban azt is hangoztatta, hogy az Egyesült Államok tartja ellenőrzése alatt a Hormuzi-szorost, és ezen az sem változtat, ha Irán elhelyez „néhány aknát, hogy zavart keltsen”.

Hangsúlyozta, hogy az Iránnal szemben visszaállított tengeri blokád fennmarad, mert Teherán megsértette az Egyesült Államokkal júniusban kötött egyezséget. Kijelentette, hogy Iránnal „csodálatos egyeztetések” zajlanak, akkor is, ha Teheránban tagadják ezt, azok témái között pedig az iráni atomprogram sorsa is szerepel.

Donald Trump megemlékezett a közelmúltban elhunyt Lindsey Graham republikánus szenátorról, akinek gyászszertartását kedden tartják Washingtonban, a Capitoliumban és a Nemzeti Székesegyházban.

Kijelentette, hogy Lindsey Graham, aki „szerette a háborúkat”, az elmúlt hetekben Iránnal kapcsolatban a megállapodást sürgette, miközben az ukrajnai háborút tekintve a folytatódó fegyveres konfliktust pártolta, Ukrajna fokozódó támogatása mellett.