Pazar sztrádahidat adtak át, de utálják egymást, így avató nélkül – fotó

A kanadai kormányberuházással 8 év alatt felépült Gordie Howe Nemzetközi Híd a két ország közötti kapcsolatok erejét is hivatott volt szimbolizálni azon a szállítási útvonalon, amelyen az amerikai–kanadai éves áruforgalom mintegy harmada halad át.

Az Erie-tavat és a Szent Klára-tavat összekötő Detroit folyó felett húzódó, 2,5 kilométer hosszúságú új híd kedvezőbb áthaladási díj mellett vehető igénybe, mint a közelben húzódó, csaknem egy évszázada üzemelő, magántulajdonban lévő Ambassador Bridge.

A Gordie Howe Nemzetközi Híd a múlt héten került a kiéleződő kereskedelmi vita középpontjába, amikor

a kanadai kormány lemondta a hétvégére tervezett közös hídavató ünnepséget, így tiltakozva a Donald Trump amerikai elnök által bejelentett új vámok ellen.

A kanadai oldalon szombaton külön ünnepséggel köszöntötték a híd elkészültét, hétfőn pedig elsőként a híd névadója, Gordie Howe kanadai jéghokilegenda hozzátartozói kelhettek át rajta.

A csaknem 6,5 milliárd dollárból elkészült új híd körül az elmúlt években több vita is volt, így a hídpénzből származó bevétel megosztásáról az amerikai és kanadai partnerek között, de az elmúlt hónapokban a két ország közötti kereskedelmi feszültség is késleltette az átadást.

A végső megállapodás szerint az üzemeltetési költségen felüli bevételt az első 15 évben fele-fele arányban osztja meg Kanada és az Egyesült Államok.

Donald Trump hétfőn helyi idő szerint délután Detroit egyik elővárosában, a General Motors tesztlétesítményében tartott beszédet, amelynek fő témája a novemberi félidő kongresszusi választások előtt az amerikai gazdaság helyzete és a polgárok megélhetése.