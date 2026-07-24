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Aréna
Szongoth Domán válogatott jégkorongozó és Kovács Attila, a Magyar Jégkorong Szövetség sportigazgatója
2026. július 24. 18:00
Szongoth Domán válogatott jégkorongozó
Kovács Attila a Magyar Jégkorong Szövetség sportigazgatója
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