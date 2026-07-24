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INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK

Aréna

Szongoth Domán válogatott jégkorongozó és Kovács Attila, a Magyar Jégkorong Szövetség sportigazgatója

2026. július 24. 18:00
Szongoth Domán válogatott jégkorongozó
Kovács Attila a Magyar Jégkorong Szövetség sportigazgatója

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2026. július 24. 19:30
Az Ötkarika magazin 2026. július 24-i adása
2026. július 24. 18:00
Szongoth Domán válogatott jégkorongozó és Kovács Attila, a Magyar Jégkorong Szövetség sportigazgatója
2026. július 24. 17:43
Deák András: Irán két forgatókönyv esetében mondhatna le hosszú távú céljairól
2026. július 24. 17:09
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2026. július 24. 12:20
„Mert az emberek megérdemlik” – 23 milliárd eurós tervvel állt elő Lengyelország
2026. július 24. 10:07
N. Rózsa Erzsébet a szaúdi megállapodásról: az a kérdés, hogy csak Iránnak tilos-e uránt dúsítani
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