Durván felforrósodott a Földközi-tenger, ez az oka

Az elmúlt időszak intenzív hőhullámai miatt a Földközi-tenger nyugati és középső medencéjében többfelé 28–30 Celsius-fokos felszíni vízhőmérsékletek jellemzők, sőt Tunézia partjainál 31–32 Celsius-fokos vízhőmérsékletet is mértek – írja az Időkép.

Ami igazán figyelemreméltó, hogy ezek az értékek a Mediterráneum több területén 4–5, Afrika északi partjainál pedig helyenként több mint 6 fokkal magasabbak a megszokottnál. Összehasonlításképpen: az Égei-tenger és a keleti medence egyes részein (például a görög szigetvilág térségében) a sokéves átlag körüli, sőt kissé az alatti vízhőmérsékletek vannak. Ez arra utal, hogy

a meleg mag jelenleg a nyugati és középső medencére koncentrálódik, miközben keletebbre más légköri viszonyok (erősebb szelek, felhősebb, zivatarosabb idő) mérséklik a felmelegedést.

A háttérben a mediterrán térség fölött tartósan megmaradó szubtrópusi anticiklon áll. A magas légnyomású rendszer alatt az ég többnyire felhőtlen, így a besugárzás napról napra tovább melegíti a felszíni vízréteget. Ennél is lényegesebb befolyásoló időjárási körülmény a szélcsend, mivel a gyenge légmozgás mellett drasztikusan lecsökken a párolgás által elvezetett hő mennyisége, ami a tenger hőháztartásának normál esetben a legnagyobb hűtő tényezője.

Ha pedig nincs szél, a tenger nem tud „kilélegezni”, és folyamosan melegszik, ez a legfőbb oka annak, hogy nyáron ismétlődően kialakulnak tengeri hőhullámok a térségben.

Az idei év különösen kedvezőtlenül alakul: már május-június környékén is szélsőségesen meleg víz alakult ki a nyugat-mediterrán térségben, és az azóta eltelt hetekben ez a meleg vízkészlet tovább gyarapodott, majd fokozatosan kelet felé is terjedt. A Földközi-tenger a globális átlagnál mintegy 20 százalékkal gyorsabban melegszik, mint korábban.

Forrás: Időkép

A szokásosnál melegebb tengerfelszín többletenergiát és páratartalmat pumpál a légkörbe, ami a távolabbi jövőre is kihatással van. Ősszel, a hidegfrontok érkezésekor ugyanis jellemzően intenzívebb, csapadékosabb és viharosabb időjárási helyzeteket eredményezhet a térségben, emellett a tartósan magas vízhőmérséklet a tengeri ökoszisztémákra is káros hatással van.