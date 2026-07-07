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Nyitókép: Pixabay

Újabb tiszás törvényjavaslatokat nyújtottak be – ezek lehetnek a főbb változások

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Három, már korábban bejelentett változtatásokat tartalmazó törvényjavaslatot nyújtott be a kormány kedden az Országgyűlésnek. Az egészségügyi törvénymódosítás a szifiliszfertőzések adatkezelésével függ össze, a köznevelési törvény változtatása egyebek mellett helyreállítja a pedagógusok sztrájkjogát, míg a rendészeti feladatellátással kapcsolatos előterjesztés a Terrorelhárítási Központnak (TEK) és az Országgyűlési Őrségnek a rendőrségbe történő beolvadását szabályozza.

A Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter által jegyzett, az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat szerint a szifiliszbetegség kiszűréséhez és a várandós kezelésének mielőbbi megkezdéséhez szükséges megteremteni annak lehetőségét, hogy a fertőzésre vonatkozó adatot a várandósgondozást végző személy vagy a várandóst ellátó más kezelőorvos – például a szülést levezető orvos – akkor is láthassa, ha nem a várandósgondozás keretében történt a szifiliszszűrés. Jelenleg ezen adathoz az EESZT-ben nem férhet hozzá közvetlenül bármely egészségügyi szolgáltató.

Az indokolás szerint Magyarországon 2024-ben a veleszületett szifiliszes esetek száma háromszorosára nőtt az előző évi esetszámhoz képest.

A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által kezdeményezett, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítása egyebek mellett eltörli a köznevelésben foglalkoztatottak szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat, szélesíti az intézményi igazgatók munkáltatói jogkörét a tankerületi központi fenntartású iskoláknál, továbbá meghatározza a nevelőtestület igazgatói pályázattal kapcsolatos jogait, valamint eltörli azt a szabályt, miszerint szakmai kérdésekben csak a Nemzeti Pedagógus Karral lehet egyeztetni.

A Pósfai Gábor belügyminiszter által kidolgozott, az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításának a célja a rendőri feladatellátás során jelentkező párhuzamosságok csökkentése. A terrorizmust elhárító szerv mint önálló rendvédelmi szerv megszűnik, a TEK október 1-jétől az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv területi szerveként fog működni.

Szintén a párhuzamosságok megszüntetését célozza az Országgyűlési Őrség október 1-jével történő megszüntetése. Az Országgyűlési Őrség beolvadása révén megvalósulhat, hogy a védett személyek védelmét és a kijelölt létesítmények védelmét valóban egyetlen szerv lássa el, méghozzá rendőri feladatként.

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Kezdőlap    Belföld    Újabb tiszás törvényjavaslatokat nyújtottak be – ezek lehetnek a főbb változások

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