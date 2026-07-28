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Micheál Martin ír miniszterelnök (j) és Friedrich Merz német sajtótájékoztatót tart a dublini Farmleigh-ház udvarán 2026. július 28-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Damien Eagers

Merz erős kijelentést tett az egyik legkényesebb brüsszeli kérdésről

Infostart / MTI

Friedrich Merz német kancellár az Európai Bizottság (EB) által előterjesztettnél több száz milliárd euróval karcsúbb uniós költségvetést szorgalmazott az elkövetkezendő évekre kedden Dublinban Micheál Martin ír miniszterelnökkel tartott találkozóján, amelyen elutasította, hogy Montenegró uniós csatlakozását más országokéhoz kössék.

Az EB csaknem kétezermilliárd eurós hosszú távú büdzsét akar, amit Merz kancellár tarthatatlannak nevezett. „Ezek a csökkentések elkerülhetetlenek, függetlenül attól, hogy milyen eredményeket érünk el az új saját források terén” – húzta alá.

Az Európai Unió költségvetése az egyik legkényesebb kérdés Brüsszelben. Hét évre előre határozzák meg, most a 2028-tól 2034-es időszakról folynak tárgyalások. A hozzájárulásokat túlnyomórészt a tagállamok bruttó nemzeti jövedelmének egy részéből finanszírozzák. Az EU legnagyobb gazdaságaként Németország fizeti a messze a legtöbbet.

Az Európai Bizottság az inflációval kiigazítva (2025-ös árakon) körülbelül 1,76 ezer milliárd eurós büdzsét javasol, amelyet különböző uniós projektekre - például védelmi beszerzésekre, agrárpolitikára, strukturális támogatásokra vagy az Erasmus csereprogramra - szánnak. Merz határozottan elutasította a bizottság javaslatát, valamint egy jelenleg tárgyalás alatt álló, csupán csekély csökkentéseket tartalmazó kompromisszumos javaslatot is.

„Az európai költségvetés ilyen mértékű és nagyságrendű kiterjesztése számunkra nem elviselhetők. A számok nem kiegyensúlyozottak”

– hangsúlyozta Merz.

Július óta Írország tölti be az EU soros elnökségét, és így felelős a költségvetési tárgyalások előmozdításáért. Várható, hogy Írország októberben új kompromisszumos javaslatot terjeszt elő. "Bízom benne, kedves Micheál, hogy önök reális javaslatot fognak előterjeszteni" - húzta alá Merz Írország miniszterelnökéhez intézve szavait.

Németország mellett azonban más olyan országok is egy karcsúbb költségvetés sürgetnek, amelyek többet fizetnek fizetnek be a közösbe, mint amennyit visszakapnak onnan. Ide tartozik Hollandia, Svédország és Dánia is.

Emellett bevételi forrásként szolgálnak az úgynevezett saját források is, amelyek közvetlenül Brüsszelhez folynak be. Ilyenek például a nem európai országokból érkező importárukra kivetett vámok. Az is az EU-tagállamok közötti vita tárgyát képezi, hogy legyenek-e új saját források, és ha igen, milyen formában. Az EB többek között egy olyan illetéket javasol, amelyet olyan nagyvállalatoknak kellene megfizetniük, amelyeknek éves forgalma meghaladja a 100 millió eurót.

Merz elutasította, hogy Montenegró uniós csatlakozását más országokéhoz kössék. „Montenegró megérett arra, hogy csatlakozzon. Minden feltételt messzemenően teljesített” – húzta alá a német kancellár. Hangsúlyozta, hogy a nyugat-balkáni ország csatlakozását nem lehet amiatt halogatni, hogy más államok még nem állnak készen.

„Montenegrónak az évtized végéig az Európai Unió tagjává kell válnia”

– tette hozzá.

Több uniós tagállam is szorgalmazta, hogy Montenegró csatlakozását Szerbia csatlakozásához kössék annak ellenére, hogy Belgrád a feltételek teljesítésében még messze elmarad.

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