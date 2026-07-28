ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.07
usd:
316.82
bux:
144959.36
2026. július 28. kedd Szabolcs
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Radnai Márk, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza Párt alelnöke, megválasztott országgyûlési képviselõ az új Országgyûlés alakuló ülésére érkezik az Országházban 2026. május 9-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

143 igen, 47 nem – Indul a vagyonvisszaszerzés, megszavazta a parlament a hivatal felállítását

Infostart / MTI

Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) felállításáról szóló törvényjavaslatot kedden a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők.

A jogszabály indoklása célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyon védelméhez, a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodás feltárásához és a vagyonvisszaszerzéshez szükséges feladatok hatékony ellátását az NVVH számára.

Az NVVH közvagyonvédelmi kockázatértékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet, és közvagyonvédelmi felügyelet alá vonást rendelhet el. Emellett munkája során joga van belépni a vizsgálathoz kapcsolódó helyiségekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, átnézhet minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítőt, vizsgálhatja a felügyelet alá vont gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit, a közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését.

A hivatal elnökét és elnökhelyetteseit a törvény hatálybalépésétől számított harminc napon belül választja meg az Országgyűlés.

Cikkünk frissül.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    143 igen, 47 nem – Indul a vagyonvisszaszerzés, megszavazta a parlament a hivatal felállítását

parlament

magyar péter

nemzeti vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatal

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Árad, tetőzik, vagy apad a Tisza? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.28. kedd, 18:00
Puskás Tamás
a Centrál Színház igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Dél-koreai zuhanás után fellélegzés az európai tőzsdéken

Dél-koreai zuhanás után fellélegzés az európai tőzsdéken

A befektetők elsősorban a felpörgő negyedéves gyorsjelentési szezonra és a közel-keleti helyzet alakulására figyelhetnek ma is. A piaci feszültséget fokozza, hogy a következő napokban az Amazon, a Meta Platforms, a Microsoft és az Apple is közzéteszi negyedéves eredményeit. A chiprészvények kilátásai szempontjából kulcsfontosságú, hogy a nagy felhőszolgáltatók továbbra is fenntartsák jelentős beruházási kiadásaikat – még akkor is, ha maguk a technológiai óriásvállalatok egyre nagyobb nyomás alá kerülnek.  Ázsiában a dél-koreai Kospi ma 10 százalékot zuhant, miután az indexben jelentős súllyal szereplő Samsung és SK Hynix részvényei is meredeken estek. Európában egyelőre kifejezetten pozitív a hangulat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Érik a parkolási botrány Budapesten: rengetegen követelik vissza az automatákat, mit fog lépni Karácsony Gergely?

Érik a parkolási botrány Budapesten: rengetegen követelik vissza az automatákat, mit fog lépni Karácsony Gergely?

Egyre több fogyasztói panasz érkezik a parkolóautomaták megszüntetése miatt

BBC
Business Sport Travel Science
Wildfire fight is 'David against Goliath' says French fire service, as new heatwave hits

Wildfire fight is 'David against Goliath' says French fire service, as new heatwave hits

A major wildfire is burning around nine miles from the outskirts of Bordeaux - although officials say the city itself is not yet under threat.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 28. 11:21
Így áll lassan vissza a közmédia a rendes kerékvágásba – jelentés
2026. július 28. 09:59
Felmentették posztjáról a NAV egyik fontos vezetőjét
×
×