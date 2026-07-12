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Újabb üzenet jelent meg.
Nyitókép: hirado.hu

Újabb üzenet jelent meg a közmédia online oldalán

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A közmédia online hírszolgáltatásának átfogó vizsgálata zajlik, ezért a hirado.hu portálon egy új, de még mindig csak egy tájékoztató üzenet olvasható, amelyben a szerkesztők türelmet kérnek a független és hiteles közmédia megteremtéséért végzett munka idejére.

Július 7-én a közmédia valamennyi csatornáján leállt a rendes hírszolgáltatás, miután a hirado.hu oldalon, valamint az M1 televízióban és annak közösségi oldalán egy közlemény jelent meg, amelyben a szerkesztők bocsánatot kértek a korábbi gyakorlatért, és jelezték: a közmédia átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen.

A közmédia tájékoztatása szerint a műsorstruktúra fokozatosan áll helyre.

A Kossuth Rádió frekvenciáján július 11-től a Bartók Rádió hírblokkjai érhetőek el. Az M1 televíziócsatornán a hírszolgáltatás részlegesen újraindult, a legfontosabb információk a képernyő alján futó hírszalagon olvashatók, az élő stúdióműsorok, valamint a közéleti és politikai háttérműsorok visszatérése az átalakítás következő lépéseként várható.

A zenei és tematikus adók – így a Petőfi Rádió, a Dankó Rádió, a Nemzetiségi Rádió és a Nemzeti Sportrádió – hírszolgáltatása a korábbi megszokott idősávokban és formátumokban már ismét elérhető, beleértve a kapcsolódó digitális platformokat is.

A közmédia átmeneti vezetése közölte: az új hírstruktúrát a közszolgálatiság szakmai követelményeinek megfelelően, fokozatosan állítják helyre.

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