Újabb üzenet jelent meg a közmédia online oldalán

Július 7-én a közmédia valamennyi csatornáján leállt a rendes hírszolgáltatás, miután a hirado.hu oldalon, valamint az M1 televízióban és annak közösségi oldalán egy közlemény jelent meg, amelyben a szerkesztők bocsánatot kértek a korábbi gyakorlatért, és jelezték: a közmédia átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen.

A közmédia tájékoztatása szerint a műsorstruktúra fokozatosan áll helyre.

A Kossuth Rádió frekvenciáján július 11-től a Bartók Rádió hírblokkjai érhetőek el. Az M1 televíziócsatornán a hírszolgáltatás részlegesen újraindult, a legfontosabb információk a képernyő alján futó hírszalagon olvashatók, az élő stúdióműsorok, valamint a közéleti és politikai háttérműsorok visszatérése az átalakítás következő lépéseként várható.

A zenei és tematikus adók – így a Petőfi Rádió, a Dankó Rádió, a Nemzetiségi Rádió és a Nemzeti Sportrádió – hírszolgáltatása a korábbi megszokott idősávokban és formátumokban már ismét elérhető, beleértve a kapcsolódó digitális platformokat is.

A közmédia átmeneti vezetése közölte: az új hírstruktúrát a közszolgálatiság szakmai követelményeinek megfelelően, fokozatosan állítják helyre.