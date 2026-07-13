Újabb fontos vasúti áttörést jelentett be Vitézy Dávid

„Júliustól kezdve a kérésemre a GYSEV is havonta nyilvánosságra hozza az úgynevezett teljesítmény- és minőségriportját, amelyben a nyilvánosság pontos, összehasonlítható adatokat kap majd a menetrendszerűségről, a pályák állapotáról és az aktuális sebességkorlátozásokról” – írja Vitézy Dávid a Facebook-oldalán, hozzátéve: „az utastájékoztatás és az átláthatóság terén az elmúlt két hónapban azon dolgoztunk, hogy visszaállítsuk azokat a szolgáltatásokat, amelyeket Lázár János leállított vagy letiltott. Ezzel is egyértelművé akartuk tenni, hogy mostantól olyan vezetése van a minisztériumnak, amely nem eltitkolni, hanem megoldani akarja a problémákat. Első lépésként újra nyilvánosan elérhetővé tettük az EMIG-et, újraindítottuk a valós idejű adatokat közlő Vonatinfót, amely már a MÁV+ alkalmazásban is elérhető, majd nemrég a MÁV honlapján ismét közzétettük a korábbi módszertan szerinti, részletes havi menetrendszerűségi jelentéseket is.

Hatvan nap alatt sikerült visszajutni oda, ahonnan három éve indultunk” – hangsúlyozza Vitézy Dávid, aki szerint „rengeteg bűne volt az elmúlt évek közlekedéspolitikájának, de az utazók szempontjából talán a legdühítőbb az volt, hogy miközben a szolgáltatás színvonala folyamatosan romlott, ezzel párhuzamosan egyre nőtt a titkolózás és a hatalmi arrogancia”.