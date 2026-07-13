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Vonat indul a Kőszeg vasútállomásról 2021. június 1-jén. Ezen a napon sajtótájékoztatót tartottak itt a Kőszeg-Szombathely vasútvonal teljes felújításáról.
Nyitókép: MTI/Varga György

Újabb fontos vasúti áttörést jelentett be Vitézy Dávid

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Mostantól a GYSEV is havonta publikálja a menetrendszerűségi adatokat – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán.

„Júliustól kezdve a kérésemre a GYSEV is havonta nyilvánosságra hozza az úgynevezett teljesítmény- és minőségriportját, amelyben a nyilvánosság pontos, összehasonlítható adatokat kap majd a menetrendszerűségről, a pályák állapotáról és az aktuális sebességkorlátozásokról” – írja Vitézy Dávid a Facebook-oldalán, hozzátéve: „az utastájékoztatás és az átláthatóság terén az elmúlt két hónapban azon dolgoztunk, hogy visszaállítsuk azokat a szolgáltatásokat, amelyeket Lázár János leállított vagy letiltott. Ezzel is egyértelművé akartuk tenni, hogy mostantól olyan vezetése van a minisztériumnak, amely nem eltitkolni, hanem megoldani akarja a problémákat. Első lépésként újra nyilvánosan elérhetővé tettük az EMIG-et, újraindítottuk a valós idejű adatokat közlő Vonatinfót, amely már a MÁV+ alkalmazásban is elérhető, majd nemrég a MÁV honlapján ismét közzétettük a korábbi módszertan szerinti, részletes havi menetrendszerűségi jelentéseket is.
Hatvan nap alatt sikerült visszajutni oda, ahonnan három éve indultunk” – hangsúlyozza Vitézy Dávid, aki szerint „rengeteg bűne volt az elmúlt évek közlekedéspolitikájának, de az utazók szempontjából talán a legdühítőbb az volt, hogy miközben a szolgáltatás színvonala folyamatosan romlott, ezzel párhuzamosan egyre nőtt a titkolózás és a hatalmi arrogancia”.

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Kezdőlap    Belföld    Újabb fontos vasúti áttörést jelentett be Vitézy Dávid

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