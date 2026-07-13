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Három napra megnyitják a gödeik számára a helyi strandot a hőség miatt.
Nyitókép: Kammerer Zoltán Facebook-oldala

Újra jön a hőség, menekülni volna érdemes

Infostart / MTI

Visszatér a kánikula a jövő héten, a hőmérséklet csúcsértéke ismét jellemzően 30 Celsius-fok felett alakul. A napos-gomolyfelhős időben záporok, zivatarok kialakulhatnak - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

Hétfőn általában napos, gomolyfelhős idő várható, legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső. Az északias szél sokfelé megélénkül, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 28 és 33 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékekre kell készülni.

Kedden napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. Záporok, zivatarok nagyobb eséllyel az északkeleti és a nyugati, délnyugati megyékben fordulhatnak elő. Az északias szél helyenként élénkül meg. Hajnalban 10-21 fok közötti hőmérséklet valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.

Szerdán a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható, de szórványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északias szelet élénk lökések kísérik. A hajnali 12-22 fokról délutánra 28 és 34 fok közé melegszik fel a levegő.

Csütörtökön a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható. Záporok, zivatarok előfordulhatnak, nagyobb eséllyel a keleti, északkeleti megyékben. Az északias szél megélénkül. A minimum 12 és 22, a csúcsérték 27 és 33 fok között valószínű.

Pénteken napos időre van kilátás gomolyfelhőkkel, zápor, zivatar kevés helyen alakulhat ki. A változó irányú szél mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 28 és 34 fok között valószínű.

Szombaton napos idő várható gomolyfelhőkkel, amelyekből zápor, zivatar elszórtan alakulhat ki. A változó irányú szél mérsékelt marad. A minimum 14 és 22, a maximum 28 és 34 fok között változhat.

Vasárnap napos, gomolyfelhős idő valószínű, de elszórtan lehet zápor, zivatar. A változó irányú szél mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 14 és 22, délután 28 és 34 fok között valószínű.

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