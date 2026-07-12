ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.56
usd:
311.49
bux:
142467.45
2026. július 12. vasárnap Dalma, Izabella
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára beszél az októbertől életbe lépő budapesti új alapellátási ügyeleti rendszerről tartott sajtótájékoztatón a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetben 2024. szeptember 13-án. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) koordinálásával a fővárosban 15 helyszínen 28 felnőtt- és három gyermekellátóhely lesz, ezeket 14 mobil ügyeleti egység egészíti ki.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Takács Péter a Facebookon kezdett szócsatába a neki beszólókkal

Infostart

Takács Péter,volt államtitkár közösségi oldalán közzétett bejegyzése kapcsán került ismét reflektorfénybe egy korábbi nyilvános szóváltása. A politikus egy balatoni pihenéséről készült fotót osztott meg a Facebookon, amelynél több felhasználó is számon kérte a közéleti múlttal összefüggő vitás ügyeket, különösen egy bevásárlóközpontban történt incidenst.

A korábbi eset során egy járókelő arról kérdezte Takács Pétert, hogy mi történt azzal a 8 milliárd forinttal, amely egy lélegeztetőgép-beszerzéssel kapcsolatos ügylethez köthető, mire a volt államtitkár akkor trágár módon válaszolt.

A mostani bejegyzés alatti kommentfolyamban a politikus a mozgólépcsőnél történt incidensre utaló megjegyzésre válaszul megerősítette, hogy tudatos döntés állt korábbi megnyilvánulása hátterében. Takács Péter úgy fogalmazott:

„Szerinted nem tudatosan küldtem el az anyjába a kis drogos provokátort?”

A volt államtitkár a további hozzászólásokra reagálva az őt ért bírálatokra – köztük a 8 milliárd forint sorsát firtató és börtönbüntetést emlegető kommentekre – szintén ironikus, illetve elutasító stílusú válaszokat adott – írja a 24.hu.

A politikus a bejegyzésben a korábbi közéleti szerepvállalásával szemben megfogalmazott kritikákkal szemben továbbra is élesen lépett fel.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Takács Péter a Facebookon kezdett szócsatába a neki beszólókkal

balaton

facebook

politikus

takács péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Wéber Gábor: Kimi Antonelli lubickol, és egyelőre csak élvezni akarja ezt

Wéber Gábor: Kimi Antonelli lubickol, és egyelőre csak élvezni akarja ezt
Az első kilenc versenyhétvégén látottak alapján nem volt olyan futam, ahol a csapattárssal, George Russell-lel és az egész mezőnnyel való összevetésben ne Kimi Antonelli bizonyult volna a leggyorsabbnak – mondta Wéber Gábor Forma–1-es kommentátor az InfoRádió Aréna című műsorában. Azt gondolja, ha a fiatal olasz pilóta nem peches két futamon, akkor akár 45-50 ponttal is vezethetne az összetettben.
„Elértük a vendégek teherviselő képességének határát” – drágább, de egyben gyengébb is az idei strandszezon

„Elértük a vendégek teherviselő képességének határát” – drágább, de egyben gyengébb is az idei strandszezon

A munkabérek és az energiaárak emelkedését érvényesíteni kellett a strandjegyek árában, ez a fő oka annak, hogy átlagosan 10 százalékkal drágultak a belépők – mondta az InfoRádióban a Magyar Fürdőszövetség főtitkára. Balogh Zoltán kitért arra is, hogy a víz- és csatornadíjak év közben emelkedtek, ami korábban nem volt jellemző, az üzemeltetőknek viszont ezt is figyelembe kell venniük az árak meghatározásánál.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
100 ínyenc tipp a balatoni nyaraláshoz. Vinkó József, Inforádió, Aréna
Vucic vs. diákok: hatalomátmentés vagy fordulat Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
NATO-csúcs után: van-e biztonság Európában Amerika nélkül? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.13. hétfő, 18:00
Palócz Éva
a Kopint-Tárki vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Sorra buknak le a sírrablók – Évtizedes titkok derülnek ki világhírű múzeumokban

Sorra buknak le a sírrablók – Évtizedes titkok derülnek ki világhírű múzeumokban

Ismét több tucat régiséget foglalt le a manhattani kerületi ügyészség a New York-i Metropolitan Museumban (Met), amelyek egytől egyig illegális tranzakciók útján kerültek az intézménybe. Az ilyen tárgyak  restitúciója felgyorsult az utóbbi időszakban, a napokban Olaszország, Irak és Indonézia láthatta viszont becses értékeit, szám szerint egy híján hatvanat, mind kalandos úton került amerikai intézményekbe. A most publikált adatok szerint az utóbbi időben egyedül a Met-nek mintegy 95 millió dollár értékű antikvitástól kellett megválnia, miután kiderült, hogy ősi lelőhelyek fosztogatóinak kezéből kerültek a „kifehéredés” útjára értő, ám a piac árnyékos oldalán működő kereskedők közreműködésével.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Már csak ez hiányzott: visszatér a kánikula a jövő héten

Már csak ez hiányzott: visszatér a kánikula a jövő héten

Hétfőn általában napos, gomolyfelhős idő várható, legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső.

BBC
Business Sport Travel Science
US insists Strait of Hormuz is open as it exchanges strikes with Iran

US insists Strait of Hormuz is open as it exchanges strikes with Iran

The strikes follow an attack on a Cyprus-flagged vessel travelling through the critical waterway.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 12. 17:54
A vége valóban elérkezett – Könnyek között búcsúzott a leköszönő polgármester
2026. július 12. 17:01
Szörnyű körülmények a szombathelyi kórházban, az intézmény magyarázkodik
×
×