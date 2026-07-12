Takács Péter a Facebookon kezdett szócsatába a neki beszólókkal

A korábbi eset során egy járókelő arról kérdezte Takács Pétert, hogy mi történt azzal a 8 milliárd forinttal, amely egy lélegeztetőgép-beszerzéssel kapcsolatos ügylethez köthető, mire a volt államtitkár akkor trágár módon válaszolt.

A mostani bejegyzés alatti kommentfolyamban a politikus a mozgólépcsőnél történt incidensre utaló megjegyzésre válaszul megerősítette, hogy tudatos döntés állt korábbi megnyilvánulása hátterében. Takács Péter úgy fogalmazott:

„Szerinted nem tudatosan küldtem el az anyjába a kis drogos provokátort?”

A volt államtitkár a további hozzászólásokra reagálva az őt ért bírálatokra – köztük a 8 milliárd forint sorsát firtató és börtönbüntetést emlegető kommentekre – szintén ironikus, illetve elutasító stílusú válaszokat adott – írja a 24.hu.

A politikus a bejegyzésben a korábbi közéleti szerepvállalásával szemben megfogalmazott kritikákkal szemben továbbra is élesen lépett fel.