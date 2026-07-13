ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
357.5
usd:
313.44
bux:
0
2026. július 13. hétfő Jenő
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Magyar Péter miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselõinek az Európai Unió kétnapos brüsszeli csúcstalálkozójának nyitóülése elõtt 2026. június 18-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

Magyar Péter részletes Fidesz-forgatókönyvről írt Sulyok Tamás leváltása ügyében

Infostart

„Tudjuk, hogy mire készül a bukott állampárt! Tudjuk, hogy a Fidesz kézi irányításra tért át a Sándor-palotában” – írta Magyar Péter miniszterelnök Facebook-oldalán. Az Országgyűlés hétfőn szavaz az Alaptörvény módosításáról, amely többek között kimondja a jelenlegi köztársasági elnök mandátumának megszűnését is. A kormányfő szerint Sulyok Tamásnak a Fidesz „megtiltotta az aláírást”.

„Ma szavaz az Országgyűlés az Alaptörvény 17. módosításáról. Ezzel fontos lépéséhez érkezik a Tisztítótűz művelet. A mai döntés fontos lépés az orbáni gazdasági és politikai maffia felszámolásához. Egyrészt megteremti a lehetőséget a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozására, másrészt megszünteti a több évtizedes politikai monopólium lehetőségét, harmadrészt a magyar nép demokratikus felhatalmazása alapján megkezdődhet az orbáni politikai bábok lecserélése” – írta hétfő reggel Magyar Péter minsizterelnök Facebook-oldalán.

A kormányfő hozzátette: „Tudja ezt a egykori állampárt is. Ahogy azt is, hogy az Alaptörvény szerit a köztársasági elnöknek öt napja van aláírni a ma elfogadandó jogszabályt. Az Alaptörvény módosítását tartalmilag nem vizsgálhatja a köztársasági elnök. Kizárólag közjogi érvénytelenség esetén küldhetné meg az Alkotmánybírósághoz előzetes normakontrollra. Ilyen helyzet azonban nyilvánvalóan nem áll fenn. Tudja ezt Sulyok Tamás is, ezért a múlt hét közepéig úgy tűnt, hogy az elnök kénytelen-kelletlen, de alá fogja írni az elfogadott Alaptörvény-módosítást és ezzel a saját leváltását.”

Magyar Péter posztja szerint „Igen ám, de szerda környékén a Fidesz akcióba lépett, és megtiltotta a köztársasági elnöknek az aláírást, ezzel tulajdonképpen szembe menve az Alkotmánnyal. Gulyás Gergely vezetésével a Fidesz előre legyártotta azt az alkotmánybírósági beadványt, amelyet az elnöknek kéne beadnia, ellehetetlenítve ezzel a módosítás hatályba lépését és így az orbáni maffia letörését. Az Alkotmánybíróságon Orbán Viktor régi samesza, Polt Péter már várja a Fidesz által szövegezett “elnöki” beadványt, hogy akár örökre elfektesse az ügyet.”

Magyar Péter hozzátette: „legyen mindenki számára teljesen világos, aki ebben a sötét, alkotmányellenes akcióban részt vesz, és ezzel megakadályozná a demokratikus népakarat érvényelsülését, hogy ezért később vállalnia kell a felelősséget.

Amennyiben Sulyok Tamás a maradék integritását is elvesztve meghajol Orbán Viktor maffiafőnök parancsának, és nem írja alá öt napon belül a ma elfogadásra kerülő Alaptörvény-módosítást, akkor az Országgyűlés elindítja ellene a megfosztási eljárást.

Ezt követően az Alaptörvény szerint a köztársasági elnök már nem gyakorolhatja a jogköreit, és helyette az Országgyűlés elnöke tudja aláírni a jogszabályt. Természetesen a bukott állampárt a következő napokban minden alkotmányellenes lépésre kész lesz, de innen is üzenem nekik, hogy nem fognak sikerrel járni. A végső hatalom forrása ugyanis a magyar nép” – írja posztjában Magyar Péter miniszterelnök.

Kétnapos, nagyon sűrű ülést tart az Országgyűlés

Hétfőn 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdi újabb rendkívüli kétnapos ülését az Országgyűlés. Hétfőn a napirend előtti felszólalásokat az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések követik.

A parlament ezután lefolytatja az Alaptörvény 17. módosításához benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitáját, majd a képviselők szavaznak is az indítvány elfogadásáról.

A sürgős eljárásban tárgyalt előterjesztés egyebek mellett tartalmazza

  • az országgyűlési képviselők 12 éves (vagy 3 ciklusos) időkorlátját,
  • a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését,
  • az alkotmánybírók esetében 70 éves életkori határ bevezetését,
  • a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint
  • a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását.

A keddi ülésen az Országgyűlés visszaállíthatja a pedagógusok sztrájkjogát.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter részletes Fidesz-forgatókönyvről írt Sulyok Tamás leváltása ügyében

országgyűlés

fidesz

alaptörvény

sulyok tamás

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter részletes Fidesz-forgatókönyvről írt Sulyok Tamás államfő leváltása ügyében

Magyar Péter részletes Fidesz-forgatókönyvről írt Sulyok Tamás államfő leváltása ügyében

„Tudjuk, hogy mire készül a bukott állampárt! Tudjuk, hogy a Fidesz kézi irányításra tért át a Sándor-palotában” – írta Magyar Péter miniszterelnök Facebook-oldalán. Az Országgyűlés hétfőn szavaz az Alaptörvény módosításáról, amely többek között kimondja a jelenlegi köztársasági elnök mandátumának megszűnését is. A kormányfő szerint Sulyok Tamásnak a Fidesz „megtiltotta az aláírást”.
 

Már Magyar Péter is felszólal, az Országgyűlés hétfőn dönt az Alaptörvény módosításáról

Gúnyolódtak a látássérült miniszteren

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
100 ínyenc tipp a balatoni nyaraláshoz. Vinkó József, Inforádió, Aréna
Vucic vs. diákok: hatalomátmentés vagy fordulat Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
NATO-csúcs után: van-e biztonság Európában Amerika nélkül? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.13. hétfő, 18:00
Palócz Éva
a Kopint-Tárki vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: sorsdöntő szavazás jön a parlamentben, nagy bejelentésekre készül Magyar Péter

Tisza-kormány: sorsdöntő szavazás jön a parlamentben, nagy bejelentésekre készül Magyar Péter

Hétfőn az Országgyűlés elé kerül az Alaptörvény 17. módosítása, amely a köztársasági elnök jogállását és Sulyok Tamás távozását érintheti – Magyar Péter miniszterelnök jelezte, hogy az államfő ellenállása esetén megfosztási eljárást is kezdeményezhetnek. A kormányfő a hétvégén egy Reddit-fórumon ismertette a következő hónapok terveit, köztük adócsökkentéseket, béremeléseket a szociális és egészségügyi szférában, valamint közlekedési és energetikai fejlesztéseket. Napirendre került többek között a diákhitel kamatának mérséklése, az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentése, az autópálya-koncesszió felülvizsgálata és a balatoni vasút fejlesztése is. Az alkotmánymódosítás mellett több új kormányzati döntés is várható a héten, amelyeket élőben követünk a Portfolio-n.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült, külföldi csúcstalálkozón akartak végezni Donald Trumppal: az utolsó pillanatban hiúsították meg a merényletet

Kiderült, külföldi csúcstalálkozón akartak végezni Donald Trumppal: az utolsó pillanatban hiúsították meg a merényletet

Nyugati hírszerző szolgálatok információinak köszönhetően sikerült meghiúsítani egy Donald Trump amerikai elnök ellen tervezett merényletet

BBC
Business Sport Travel Science
At least 27 killed, 22 critically injured in Bangkok bar fire

At least 27 killed, 22 critically injured in Bangkok bar fire

Firefighters arrived at the scene in the Chatuchak district to find patrons running through flames to escape.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 13. 08:00
Kijelölték az idei év legfontosabb politikai napját Izraelben
2026. július 13. 07:48
Magánegészségügy: 100 milliárddal nőtt a piac, most mindenki várja, mit tesz a kormány
×
×