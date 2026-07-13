Magyar Péter részletes Fidesz-forgatókönyvről írt Sulyok Tamás leváltása ügyében

„Ma szavaz az Országgyűlés az Alaptörvény 17. módosításáról. Ezzel fontos lépéséhez érkezik a Tisztítótűz művelet. A mai döntés fontos lépés az orbáni gazdasági és politikai maffia felszámolásához. Egyrészt megteremti a lehetőséget a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozására, másrészt megszünteti a több évtizedes politikai monopólium lehetőségét, harmadrészt a magyar nép demokratikus felhatalmazása alapján megkezdődhet az orbáni politikai bábok lecserélése” – írta hétfő reggel Magyar Péter minsizterelnök Facebook-oldalán.

A kormányfő hozzátette: „Tudja ezt a egykori állampárt is. Ahogy azt is, hogy az Alaptörvény szerit a köztársasági elnöknek öt napja van aláírni a ma elfogadandó jogszabályt. Az Alaptörvény módosítását tartalmilag nem vizsgálhatja a köztársasági elnök. Kizárólag közjogi érvénytelenség esetén küldhetné meg az Alkotmánybírósághoz előzetes normakontrollra. Ilyen helyzet azonban nyilvánvalóan nem áll fenn. Tudja ezt Sulyok Tamás is, ezért a múlt hét közepéig úgy tűnt, hogy az elnök kénytelen-kelletlen, de alá fogja írni az elfogadott Alaptörvény-módosítást és ezzel a saját leváltását.”

Magyar Péter posztja szerint „Igen ám, de szerda környékén a Fidesz akcióba lépett, és megtiltotta a köztársasági elnöknek az aláírást, ezzel tulajdonképpen szembe menve az Alkotmánnyal. Gulyás Gergely vezetésével a Fidesz előre legyártotta azt az alkotmánybírósági beadványt, amelyet az elnöknek kéne beadnia, ellehetetlenítve ezzel a módosítás hatályba lépését és így az orbáni maffia letörését. Az Alkotmánybíróságon Orbán Viktor régi samesza, Polt Péter már várja a Fidesz által szövegezett “elnöki” beadványt, hogy akár örökre elfektesse az ügyet.”

Magyar Péter hozzátette: „legyen mindenki számára teljesen világos, aki ebben a sötét, alkotmányellenes akcióban részt vesz, és ezzel megakadályozná a demokratikus népakarat érvényelsülését, hogy ezért később vállalnia kell a felelősséget.

Amennyiben Sulyok Tamás a maradék integritását is elvesztve meghajol Orbán Viktor maffiafőnök parancsának, és nem írja alá öt napon belül a ma elfogadásra kerülő Alaptörvény-módosítást, akkor az Országgyűlés elindítja ellene a megfosztási eljárást.

Ezt követően az Alaptörvény szerint a köztársasági elnök már nem gyakorolhatja a jogköreit, és helyette az Országgyűlés elnöke tudja aláírni a jogszabályt. Természetesen a bukott állampárt a következő napokban minden alkotmányellenes lépésre kész lesz, de innen is üzenem nekik, hogy nem fognak sikerrel járni. A végső hatalom forrása ugyanis a magyar nép” – írja posztjában Magyar Péter miniszterelnök.

Kétnapos, nagyon sűrű ülést tart az Országgyűlés

Hétfőn 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdi újabb rendkívüli kétnapos ülését az Országgyűlés. Hétfőn a napirend előtti felszólalásokat az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések követik.

A parlament ezután lefolytatja az Alaptörvény 17. módosításához benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitáját, majd a képviselők szavaznak is az indítvány elfogadásáról.

A sürgős eljárásban tárgyalt előterjesztés egyebek mellett tartalmazza

az országgyűlési képviselők 12 éves (vagy 3 ciklusos) időkorlátját,

a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését,

az alkotmánybírók esetében 70 éves életkori határ bevezetését,

a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint

a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását.

A keddi ülésen az Országgyűlés visszaállíthatja a pedagógusok sztrájkjogát.