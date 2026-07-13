Új vámszabályok: kilenc nap alatt 11,3 milliárd forintot szedett be a NAV

Az adóhivatal megjegyezte, hogy az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75 százaléka az Európai Unió közös költségvetését illeti.

Július 1. és 9. között naponta átlagosan csaknem 359 ezer vám-árunyilatkozat érkezett a NAV rendszerébe, ezen belül a legforgalmasabb napon több mint 437 ezer árunyilatkozatot nyújtottak be.

Az átállásra a NAV a postai és futárszolgálatokkal, valamint az érintett kereskedelmi és logisztikai szereplőkkel együttműködve készült fel. Az előzetes egyeztetéseknek és az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően a vámkezelés az első naptól folyamatos volt, a rendszer fennakadás nélkül kezelte a nagy mennyiségű adatot – ismertették.

A 3 eurós átalányvámot július 1. óta az EU-n kívüli webáruházból rendelt, 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. A vám nem csomagonként, hanem az abban található, eltérő vámtarifaszámú termékkategóriák után fizetendő, a vámkezelést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi.

Az első kilenc nap tapasztalatai alapján az új eljárás jól vizsgázott: a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók pedig átálltak az új szabályok szerinti működésre – közölte a NAV.