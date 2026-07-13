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Nyitókép: IMAG3S/Getty Images

Új vámszabályok: kilenc nap alatt 11,3 milliárd forintot szedett be a NAV

Infostart / MTI

Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra: július első kilenc napjában több mint 3,2 millió kiscsomag érkezett. A NAV július 9-ig 10,6 millió tételsort dolgozott fel, és több mint 11,3 milliárd forint átalányvámot szedett be – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Az adóhivatal megjegyezte, hogy az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75 százaléka az Európai Unió közös költségvetését illeti.

Július 1. és 9. között naponta átlagosan csaknem 359 ezer vám-árunyilatkozat érkezett a NAV rendszerébe, ezen belül a legforgalmasabb napon több mint 437 ezer árunyilatkozatot nyújtottak be.

Az átállásra a NAV a postai és futárszolgálatokkal, valamint az érintett kereskedelmi és logisztikai szereplőkkel együttműködve készült fel. Az előzetes egyeztetéseknek és az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően a vámkezelés az első naptól folyamatos volt, a rendszer fennakadás nélkül kezelte a nagy mennyiségű adatot – ismertették.

A 3 eurós átalányvámot július 1. óta az EU-n kívüli webáruházból rendelt, 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. A vám nem csomagonként, hanem az abban található, eltérő vámtarifaszámú termékkategóriák után fizetendő, a vámkezelést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi.

Az első kilenc nap tapasztalatai alapján az új eljárás jól vizsgázott: a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók pedig átálltak az új szabályok szerinti működésre – közölte a NAV.

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Kezdőlap    Gazdaság    Új vámszabályok: kilenc nap alatt 11,3 milliárd forintot szedett be a NAV

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