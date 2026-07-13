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Napkelte a Colosseumnál, mely az ókori Róma hatalmas amfiteátruma volt, ma pedig nevezetes látványossága az olasz fővárosnak.Forrás: Michal Krakowiak/Getty Images
Nyitókép: Getty Images/Michal Krakowiak

Támadás a Colosseumnál, Giorgia Meloni mégis örül

Infostart / MTI

Giorgia Meloni miniszterelnök üdvözölte annak a tizennyolc éves bevándorlónak a kiutasítását, aki társaival rendőrökre támadt a római Colosseumnál.

Az olasz kormányfő azt írta közösségi oldalán: „Helyes. Az állam elleni támadásnak számít, ha valaki azokra támad, akik a polgárok védelmét biztosítják. És az állam választ ad.” Giorgia Meloni a belügyminiszter Matteo Piantedosi bejelentésére reagált, aki szintén közösségi oldalán közölte, hogy kiutasították és visszaszállították hazájába azt a tizennyolc éves külföldi állampolgárt, aki a Colosseum közelében július 2-án, honfitársai egy csoportjával rendőrökre támadt.

A belügyminiszter hangoztatta, hogy a kiutasítást a történtek súlyossága indokolta, valamint a fiatal férfi társadalmi veszélyessége.

„Az üzenet világos: aki a hatóságok embereire támad, és megsérti országunk szabályait, nem marad büntetlenül” – hangsúlyozta Matteo Piantedosi.

Az egyiptomi fiatalember és társai egyikük születésnapját ünnepelték tűzijátékkal a Colosseummal szomszédos domb egyik terén.

A rendőrség több járművel a helyszínre vonult, amire a tucatnyi fiatal körbevette a városi rendőrség egyik autóját, felugrottak rá és megrongálták, a dulakodásban két közlekedési rendőr megsérült.

Négy fiatalt őrizetbe vettek. A kiutasított egyiptomi ellenállt a rendőröknek, és a hatóságok szerint ő lőtte ki a tűzijátékot a Colosseumtól nem messzi lakóházaknál.

A jelentések szerint

ez az első alkalom, hogy a belügyminisztérium egy Olaszországban élő fiatal bevándorlóval szemben az azonnali kiutasítást alkalmazta.

A július 2-t követő napokban nagyszabású razziát tartottak a Colosseumot övező városrészben: több mint háromszázötven személyt azonosítottak, tízzel szemben eljárás indult, mivel kábítószert, szúrófegyvert találtak náluk, vagy lopott bankkártyákat.

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