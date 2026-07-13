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Nyitókép: termalonline.hu

Féláras jegyekkel nyit ma egy közkedvelt termálfürdő

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Rendhagyó akcióval várja vendégeit a Tiszaföldvári Termálfürdő: a létesítmény egyetlen napra jelentősen, 1800 forintra csökkenti a belépőjegyek árát.

A Szolnoktól mintegy 30 kilométerre fekvő, 1963 óta üzemelő fürdő a nyári szezonban négy termálmedencével és egy úszómedencével várja a pihenni vágyókat. A létesítmény az elmúlt napokban nemzetközi motorostalálkozónak adott otthont, a rendezvényt követő kötelező nagytakarítás miatt a fürdő július 12-én zárva tartott – írja a termalonline.hu.

A strand július 13-án, hétfőn nyit ki újra, a visszatérő vendégeket pedig kedvezményes tarifával várják: ezen a napon egységesen 1800 forintos belépőjeggyel vehető igénybe minden szolgáltatás.

Az akció jelentős megtakarítást jelent a fürdőzőknek, mivel a szokásos díjszabás szerint a felnőtt napijegy 3500 forintba, a diák- és nyugdíjas belépő pedig 3200 forintba kerül.

A tiszaföldvári fürdőben használt víz minősített gyógyvíz, amely összetételéből adódóan – nátrium-hidrogén-karbonátos, kloridos, jodidos, fluoridos, metakovasavas és metabórsavas jellege miatt – kiválóan alkalmazható idült mozgásszervi betegségek, ízületi és gerincpanaszok kezelésére, valamint műtéti rehabilitációra és sportsérülések utókezelésére.

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