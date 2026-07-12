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Rétvári Bence, a Belügyminisztérium leköszönõ parlamenti államtitkára, a KDNP frakcióvezetõje az új Országgyûlés alakuló ülésén az Országházban 2026. május 9-én.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt

Rétvári Bence felismerte a Tisza szándékát

Infostart / MTI

A Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakcióvezetője szerint azért módosítják az alaptörvényt, hogy a korábbi Fidesz-KDNP-s képviselőket eltávolítsák a parlamentből.

Az Országgyűlés várhatóan hétfőn szavazhat az alaptörvény 17. módosításról, amely többek között tartalmazza az országgyűlési képviselői megbízatás 12 éves - három ciklusra vonatkozó - időkorlátját is. Rétvári Bence vasárnap közösségi oldalán közzétett bejegyezésében felidézte a tiszás Stumpf Péter államtitkár szavait, aki a parlamentben "kikotyogta a valóságot" és azt is elismerte értékelése szerint, hogy ez Európában példátlan.

A KDNP frakcióvezetője szerint a tiszás politikus már nem próbálja becsomagolni a javaslatot jól hangzó jogelvekbe, nem a demokrácia erősítésére hivatkozik, nem gyárt ideológiát a döntés mögé, hanem nyersen kimondta, hogy a cél

erőszakosan kizárni a korábbi Fidesz-KDNP-s képviselőket.

Rétvári Bence leszögezte: a Tisza téved, a választók döntése nem örökre szól, hanem négy évre. Őket nem arra hatalmazták fel, hogy bármit megtegyenek, hanem arra, hogy kormányozzanak jobban, mint a 2022-2026-os ciklusban - tette hozzá.

Utalva a Sándor-palotánál csütörtökön az államfő elmozdítása ellen tartott tüntetésre kiemelte: "a Tiszás önkény" tízezreket vitt az utcára a nyár közepén és ha így folytatják, "lesz ez még több is".

Budapest, 2026. június 7. Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezetõhelyettese, Mónus Benjámin, a Jövõ Építõ Fiatalok Egyesület és Skrabski Fruzsina dokumentumfilmes, újságíró (b-j) a Magyar Péter miniszterelnök által lemondásra felszólított közjogi méltóságok és állami intézményvezetõk melletti szimpátiatüntetésen a Sándor-palota elõtti Szent György téren 2026. június 7-én. MTI/Bruzák Noémi
Budapest, 2026. június 7. Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezetõhelyettese, Mónus Benjámin, a Jövõ Építõ Fiatalok Egyesület és Skrabski Fruzsina dokumentumfilmes, újságíró (b-j) a Magyar Péter miniszterelnök által lemondásra felszólított közjogi méltóságok és állami intézményvezetõk melletti szimpátiatüntetésen a Sándor-palota elõtti Szent György téren 2026. június 7-én. MTI/Bruzák Noémi

A kereszténydemokrata politikus megköszönte az államtitkár "nyílt őszinteségét", majd úgy fogalmazott: ettől még visszautasítják a visszamenőleges hatályú, személyre szabott, európaiatlan és az önkényt építő jogalkotást.

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Kezdőlap    Belföld    Rétvári Bence felismerte a Tisza szándékát

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