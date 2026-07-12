Rétvári Bence felismerte a Tisza szándékát

Az Országgyűlés várhatóan hétfőn szavazhat az alaptörvény 17. módosításról, amely többek között tartalmazza az országgyűlési képviselői megbízatás 12 éves - három ciklusra vonatkozó - időkorlátját is. Rétvári Bence vasárnap közösségi oldalán közzétett bejegyezésében felidézte a tiszás Stumpf Péter államtitkár szavait, aki a parlamentben "kikotyogta a valóságot" és azt is elismerte értékelése szerint, hogy ez Európában példátlan.

A KDNP frakcióvezetője szerint a tiszás politikus már nem próbálja becsomagolni a javaslatot jól hangzó jogelvekbe, nem a demokrácia erősítésére hivatkozik, nem gyárt ideológiát a döntés mögé, hanem nyersen kimondta, hogy a cél

erőszakosan kizárni a korábbi Fidesz-KDNP-s képviselőket.

Rétvári Bence leszögezte: a Tisza téved, a választók döntése nem örökre szól, hanem négy évre. Őket nem arra hatalmazták fel, hogy bármit megtegyenek, hanem arra, hogy kormányozzanak jobban, mint a 2022-2026-os ciklusban - tette hozzá.

Utalva a Sándor-palotánál csütörtökön az államfő elmozdítása ellen tartott tüntetésre kiemelte: "a Tiszás önkény" tízezreket vitt az utcára a nyár közepén és ha így folytatják, "lesz ez még több is".

Budapest, 2026. június 7. Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezetõhelyettese, Mónus Benjámin, a Jövõ Építõ Fiatalok Egyesület és Skrabski Fruzsina dokumentumfilmes, újságíró (b-j) a Magyar Péter miniszterelnök által lemondásra felszólított közjogi méltóságok és állami intézményvezetõk melletti szimpátiatüntetésen a Sándor-palota elõtti Szent György téren 2026. június 7-én. MTI/Bruzák Noémi

A kereszténydemokrata politikus megköszönte az államtitkár "nyílt őszinteségét", majd úgy fogalmazott: ettől még visszautasítják a visszamenőleges hatályú, személyre szabott, európaiatlan és az önkényt építő jogalkotást.