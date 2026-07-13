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Alacsony a Balaton.

Vödörben árulják a Balaton vizét

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Szokatlan hirdetés bukkant fel az egyik közösségi oldalon: egy ismeretlen kereskedő vödrökbe töltött, állítása szerint friss balatoni vizet kínál értékesítésre, az ár pedig – a megjelölés szerint – alig néhány ezer forintra rúg vödrönként. A felhívás különlegessége, hogy az eladó a termék házhoz szállítását is vállalja, ezzel kényelmi szolgáltatást biztosítva a vízparti élményekre vágyóknak.

A hirdetés egyszerre váltott ki derültséget és értetlenséget a felhasználók körében – írja a teol.hu.

A piaci elemzők szerint a kezdeményezés kettős funkciót tölthet be: egyrészt humoros társadalomkritikaként is értelmezhető, másrészt egy eddig kiaknázatlan piaci rést céloz meg azokkal a vásárlókkal, akik a vakáció végeztével is szeretnék otthonukban megőrizni a tó közelségének élményét.

A szakértők szerint a „termék” népszerűsége annak tudható be, hogy a Balaton vízének a köztudatban gyakran tulajdonítanak gyógyító hatást, különösen a bőr regenerációja tekintetében.

A vödrös kiszerelés ugyanakkor kérdéseket vet fel a logisztika és a minőségmegőrzés kapcsán, hiszen a tóparti élmény – a naplemente, a sirályok hangja és a lángos illata – a jelenlegi technológiával vödörben nem szállítható.

A hirdetés kapcsán egyelőre nem tisztázott, hogy a kereskedelmi tevékenység mögött valódi üzleti szándék vagy csupán figyelemfelkeltő gerillamarketing áll.

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Kezdőlap    Belföld    Vödörben árulják a Balaton vizét

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VIDEÓ
100 ínyenc tipp a balatoni nyaraláshoz. Vinkó József, Inforádió, Aréna
Vucic vs. diákok: hatalomátmentés vagy fordulat Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
NATO-csúcs után: van-e biztonság Európában Amerika nélkül? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
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