Senki nem értette: miért kellett lecserélni Erling Haalandot?

„Ránézésre” nem látszott sérültnek a Manchester City csatára, az általános futball-logika pedig azt diktálja, hogy azt a játékost, aki a norvégok minden mérkőzésén gólt szerzett a tornán – ha játszott –, a pályán kell tartani.

A norvég szövetségi kapitány mégis úgy vélte, nem küldi vissza a folytatásra középcsatárát, noha az egygólos hátrányban lévő csapatának feltétlenül gólra lett volna szüksége.

A Manchester City csatárának helyére a Crystal Palace játékosa, Jørgen Strand Larsen állt be, aki azonban nem tudott érdemi módon segíteni az utolsó 15 percben.

Ståle Solbakken a mérkőzés után azt mondta: nem volt más választása, mint lecserélni Erling Haalandot

A kapitány szerint Haaland nem sérült meg, egyszerűen teljesen elkészült az erejével, a miami hőségben lejátszott 105 perc alatt minden energiáját felemésztette.

„Nem volt nehéz döntés lecserélni Erling Haalandot;

valójában már tíz perccel korábban kellett volna megtennem, mert teljesen elkészült az erejével

– mondta Solbakken az újságíróknak. – Nagyszerű világbajnokságot tudhat maga mögött hét góllal, de minden energiáját felélte.”

Haalandnak volt néhány lehetősége arra, hogy beérje Kylian Mbappét és Lionel Messit a 2026-os vb góllövőlistáján, az Aranycipőért folyó versenyben, ám két meglehetősen gyenge fejesét Jordan Pickford könnyedén hárította.

Ugyanakkor az Elliot Andersonnal szembeni szabálytalansága miatt vette el Clement Turpin játékvezető a norvégok második gólját, 1–1-es döntetlennél, az 55. percben.

A mérkőzés után Alf-Inge „Alfie” Haaland, a csatársztár édesapja, korábbi vb-szereplő norvég válogatott bírálta a játékvezető működését, szerinte az angolok két legjobbja Jude Bellingham és a bíró voltak.