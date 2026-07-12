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Strandolók a miskolctapolcai barlangfürdő egyik medencéje mellett.
Nyitókép: Facebook/Miskolctapolca Barlangfürdő és Aquaterápia

„Elértük a vendégek teherviselő képességének határát” – drágább, de egyben gyengébb is az idei strandszezon

Infostart / InfoRádió

A munkabérek és az energiaárak emelkedését érvényesíteni kellett a strandjegyek árában, ez a fő oka annak, hogy átlagosan 10 százalékkal drágultak a belépők – mondta az InfoRádióban a Magyar Fürdőszövetség főtitkára. Balogh Zoltán kitért arra is, hogy a víz- és csatornadíjak év közben emelkedtek, ami korábban nem volt jellemző, az üzemeltetőknek viszont ezt is figyelembe kell venniük az árak meghatározásánál.

Idén is országszerte drágultak a strandbelépők, aminek legfőbb oka a munkabérek és az energiaárak növekedése. A Magyar Fürdőszövetség főtitkára az InfoRádióban elmondta: szervezetük végzett egy felmérést a tagfürdői között, ami alapján azt állapították meg, hogy átlagosan 10 százalékos áremelés történt országosan. Egyes helyeken már az év elején bejelentették az emelést, sok fürdő, strand viszont kifejezetten a nyári szezonra időzítette az árváltozásokat, de a drágulás szinte mindenhol megfigyelhető.

Balogh Zoltán az előzmények és a kiváltó okok között megemlítette a költségek folyamatos növekedését, és felhívta a figyelmet arra, hogy a fürdők nagy élő munkaigénnyel működnek, illetve nagy energiafelhasználók is ezek a létesítmények. Mindezen befolyásoló tényezőket is figyelembe véve a minimálbér, valamint a garantált bérminimum folyamatos emelkedése generálta a jegyáremelést is. A nagy élő munkaigény miatt ezt folyamatosan érvényesíteniük kell az üzemeltetőknek a belépők árában.

A Magyar Fürdőszövetség főtitkára kitért arra is, hogy az energiaárak esetében július 1-jétől újabb emelés következett be, ugyanis

a víz- és csatornadíjak év közben változtak, ami korábban nem volt jellemző, most azonban ez is megdobta az árakat, költségeket.

Ezek a plusz kiadások, áremelések pedig nem maradhatnak következmények nélkül, érvényesül a hatásuk, amit a vendégek megtapasztalnak a strandbelépők árában.

Balogh Zoltán az eddigi tapasztalatok alapján úgy fogalmazott, az előzmények miatt a vendégek tudomásul veszik, hogy drágultak a belépők, igazából mást nem is tudnak tenni. A forgalmon azért látható, hogy messze nem éri el a 2019-es „utolsó békeévet”, vagyis a Covid és az energiaválság előtti utolsó évet.

A legtöbb fürdő esetében az idei nyár kezdete gyengébben alakult, mint tavaly ilyenkor.

Ez két fő okra vezethető vissza: egyrészt 2025-ben júniusra esett a pünkösdi hosszú hétvége, amikor ráadásul kifejezetten jó idő volt, másrészt a tanév idén egy héttel tovább tartott, így a szezon igazából csak június 20-án kezdődött meg.

Bár az áremelések az előzmények és a befolyásoló körülmények miatt szükségszerűek voltak, azért a legtöbb fürdő, strand alkalmaz különböző kedvezményes konstrukciókat nyugdíjasoknak, gyermekeknek, családoknak, helyieknek, illetve nagyon sok fürdő határoz meg olyan idősávokat, amikor kedvezményesen lehet belépni.

A Magyar Fürdőszövetség főtitkára jelenleg nem tartja reálisnak a jegyárcsökkenést a közeljövőben, mivel a kiadások jelentős része személyi jellegű költség, konkrétan a munkabérről van szó. Utóbbi pedig várhatóan folyamatosan emelkedni fog a következő években is.

Abban azért reménykednek, hogy az energiaárak emelkedése megáll egy bizonyos szinten, és akkor legalább azt nem kell érvényesíteni a jegyárakban.

Balogh Zoltán úgy fogalmazott, megtapasztalták, hogy a vendégek „teherviselő képességének a határát” már elérték, pedig idén csak a költségnövekedés egy részét „hárították” a strandolókra az fürdőüzemeltetők, mert ha teljes egészében tették volna, az még komolyabb vendégszámcsökkenéssel járt volna.

A cikk Barkóczi Bence interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    „Elértük a vendégek teherviselő képességének határát” – drágább, de egyben gyengébb is az idei strandszezon

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„Elértük a vendégek teherviselő képességének határát” – drágább, de egyben gyengébb is az idei strandszezon

„Elértük a vendégek teherviselő képességének határát” – drágább, de egyben gyengébb is az idei strandszezon
A munkabérek és az energiaárak emelkedését érvényesíteni kellett a strandjegyek árában, ez a fő oka annak, hogy átlagosan 10 százalékkal drágultak a belépők – mondta az InfoRádióban a Magyar Fürdőszövetség főtitkára. Balogh Zoltán kitért arra is, hogy a víz- és csatornadíjak év közben emelkedtek, ami korábban nem volt jellemző, az üzemeltetőknek viszont ezt is figyelembe kell venniük az árak meghatározásánál.
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