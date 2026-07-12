Wéber Gábor: Kimi Antonelli lubickol, és egyelőre csak élvezni akarja ezt

Kilenc versenyhétvége már el is telt a Forma–1-es vb-sorozat idei szezonjából és még 13 van hátra a december 6-ai, abu-dzabi idényzáróig. Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája vezeti az egyéni vb-pontversenyt, a második George Russellnek (szintén Mercedes) 25, a harmadik Lewis Hamiltonnak (Ferrari) 32 pont a hátránya az éllovassal szemben. A konstruktőrök között a Mercedes 333 ponttal áll az első helyen, a Ferrari 255 ponttal a második, míg a címvédő McLaren 179 ponttal a harmadik helyről várja a folytatást.

Az egyéni összetettben élen álló Kimi Antonelli nemcsak jobb helyzetben van, hanem gyorsabb is csapattársához, George Russellhez képest – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Wéber Gábor. Átlagon felüli tehetségű versenyzőnek tartja a 19 éves olasz pilótát, akivel kapcsolatban megjegyezte: ha az év elején megkérdeztek volna ezer, a Forma–1-et rendszeresen követő embert, „senki nem mondta volna azt, hogy ekkorát fejlődik a második évére”.

Ugyanakkor nemcsak a fejlődése szembetűnő, hanem az is, hogy mennyire magabiztosan és konzisztensen hozza Kimi Antonelli azt a teljesítményt, ami ahhoz kell, hogy versenyben legyen a világbajnoki címért.

A Forma–1-es kommentátor szerint ahogy most Kimi Antonelli versenyez, ahhoz általában 4-5 éves tapasztalat kell a sorozatban, és erre jellemzően a rutinosabb, nagyobb versenyzési mintával rendelkező pilóták képesek, az olasz viszont rácáfolt minden korábbi elvárásra vagy latolgatásra. Kiemelte, hogy jól tudott építkezni és tanulni a tavaly elkövetett hibáiból. Hozzátette: természetesen nem létezik hibátlan versenyző, és azért Kimi Antonellin is lehetett látni például Ausztriában, hogy időnként kapkod. Spielbergben az első néhány körben volt ez igazán észrevehető.

Mindezekkel együtt Wéber Gábor az első kilenc versenyhétvégén látottak alapján azon a véleményen van, hogy

nem volt olyan futam, ahol a csapattárssal, George Russell-lel vagy az egész mezőnnyel való összevetésben ne Kimi Antonelli bizonyult volna a leggyorsabbnak.

Néha úgy alakultak a dolgok, hogy nem ő végzett előrébb, hiszen George Russellnek is van két futamgyőzelme, illetve Lewis Hamilton és Charles Leclerc is nyert egyszer-egyszer. Kimi Antonelli azonban eddig valamennyi versenyhétvégén nagyon éles volt, és a kommentátor szerint talán csak a melbourne-i szezonnyitó volt az a verseny, ahol egyértelműen George Russellnek állt a zászló. Emlékeztetett, hogy Ausztráliában benne volt a pakliban egy nagyobb ütközés is, az időmérőn volt egy komoly balesete Kimi Antonellinek, ami aztán kihatott az akkori versenyzésére, ugyanis egy kicsit óvatosabb lett. Az idény második futamától aztán beindult a henger, és Wéber Gábor szerint azóta folyamatosan a fiatal olasz az egész mezőny leggyorsabb pilótája.

Nagyon ritka csillagegyüttállás a mostani, amikor egy tehetség nagyon fiatalon veri a többieket egy nem mellékesen rendkívül domináns autóval. Az F1-es kommentátort Max Verstappen első éveire emlékezteti a mostani hegemónia, illetve annak idején Lewis Hamilton is rögtön egy topcsapat színeiben robbant be. 2007-et írtunk, amikor Fernando Alonso csapattársaként Lewis Hamilton egy nagyon erős McLarenhez került, miközben a Ferrari a Kimi Räikkönen, Felipe Massa párossal szintén nagyon ütőképes volt, végül a finn versenyző lett a világbajnok abban az évben.

Wéber Gábor szerint a történelem ismétli magát, mert most is hasonló a helyzet a Forma–1-ben. A Mercedes nagyon sokat javult az előző évhez képest, a Kimi Antonelli, George Russell kettős van most az élen, de a két Ferrari-pilóta (Lewis Hamilton, Charles Leclerc) is fel tud már mutatni nagyon jó eredményeket. A kommentátor szerint vitán felül áll, hogy jelenleg a Mercedesé a legjobb autó az egész mezőnyben, és dicséretet érdemel a német istálló, mert meg tudta ragadni a kínálkozó lehetőséget, eddig élt a nagy eséllyel. „Kimi Antonelli pedig a fiatalok pimaszságával együtt nem is igazán érzi még ennek a súlyát.

Jobban élvezi ezt az egészet, és jobban lubickol abban, hogy a Forma–1-ben ennyire sikeres, minthogy eljutott volna az agyáig, hogy mekkora lehetőség kapujában áll most”

– tette hozzá Wéber Gábor.

Ebből a szempontból előny a fiatal életkor, de Wéber Gábor Kimi Antonelli habitusát, kommunikációját és hozzáállását figyelve azt gondolja, nem fog neki gondot okozni az esélyesség terhe és az sem, hogy egyre nagyobb elvárásokat fognak támasztani vele szemben. Nem gondolja, hogy ez gúzsba kötné majd a versenyzését.

Kimi Antonelli valóban nagyon gyors, és ha nem peches egy-két futamon, akkor nem 25, hanem akár 70-80 pontos előnnyel is vezethetne az összetettben. Legutóbb Silverstone-ban büntetést is kapott, végül pontot sem tudott szerezni. Wéber Gábor szerint most Kimi Antonelli valóban sok pontot elhullajtott, mert nem volt szerencsés. Mint mondta, George Russellnek is voltak peches versenyei a szezon elején, de őt ez nem érintette annyira hátrányosan, mint most Kimi Antonellit. A kommentátor számításai szerint az olasz legalább 40 pontot bukott két futamon, miközben George Russellnek egy technikai hibája volt Montrealban. Azt gondolja, a Mercedes-pilóták összevetésében a reális különbség 45-50 pont lenne Kimi Antonelli javára, vagyis két futamgyőzelmet jelentő pontmennyiséggel jobb az olasz tehetség.

Az Arénában Farkas Dávid volt a műsorvezető. A teljes beszélgetést alább megnézheti, meghallgathatja.