ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.56
usd:
311.49
bux:
142467.45
2026. július 11. szombat Lili, Nóra
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A két gólt szerzõ norvég Erling Haaland csapata és a szurkolók viking evezéséhez dobolja a ritmust, miután 2-1-re gyõztek a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntõjének Brazília-Norvégia mérkõzésén a New Jersey állambeli East Rutherford MetLife Stadionjában 2026. július 5-én.
Nyitókép: MTI/AP/Yuki Iwamura

140 ezer egy „marék” fűért? Ezt árulja a FIFA

Infostart

Darabonként 450 dollárért (140 ezer forintért) eladja a világbajnoki döntő gyepszőnyegét a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA).

A szervezet honlapján közölte, hogy 17,5x17,5-es egységekben árulja majd a New York-i aréna talaját, arról azonban nem írtak, hogy milyen mértékegység szerint darabolják fel a gyepet.

A fű darabjai dísztárgyként, a műanyagborításon egy, az eredetiséget bizonyító jelzéssel kerülnek majd forgalomba, s a FIFA szerint a termék „egy exkluzív darab lesz a gyűjtők és a futballrajongók számára is”.

A vb-döntő jövő vasárnap, magyar idő szerint 21 órakor lesz a MetLife Stadionban, amelyben eredetileg műfüvön játszik a két helyi amerikaifutball-csapat.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Foci-vb 2026    140 ezer egy „marék” fűért? Ezt árulja a FIFA

labdarúgás

fifa

gyep

new jersey

világbajnokság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
100 ínyenc tipp a balatoni nyaraláshoz. Vinkó József, Inforádió, Aréna
Vucic vs. diákok: hatalomátmentés vagy fordulat Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
NATO-csúcs után: van-e biztonság Európában Amerika nélkül? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.13. hétfő, 18:00
Palócz Éva
a Kopint-Tárki vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: újabb kamarához nyúlnának hozzá, hétfőn szavaz az alkotmánymódosításról az országgyűlés

Tisza-kormány: újabb kamarához nyúlnának hozzá, hétfőn szavaz az alkotmánymódosításról az országgyűlés

Kapitány István energetikai és gazdaságfejlesztési miniszter péntek este jelentette be, hogy sikerült visszatölteni az ország stratégiai kőolajkészleteit. Hozzányúlna a kormány az agrárkamarák működéséhez, ezzel kiváltva a MAGOSZ nemtetszését. Magyar Péter miniszterelnök közölte: a törvényhozás hétfőn fog szavazni az Alaptörvény 17. módosításáról. Cikkünk folyamatosan frissül a legfontosabb kormányzati döntésekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fűcsomónként adja el a FIFA a vb-döntő gyepszőnyegét: ennyiért vesztegetik a méregdrága ereklyét

Fűcsomónként adja el a FIFA a vb-döntő gyepszőnyegét: ennyiért vesztegetik a méregdrága ereklyét

A fűcsomó mellé egy pendrive is jár majd.

BBC
Business Sport Travel Science
US wants Iran to pledge to stop shooting at ships in Strait of Hormuz

US wants Iran to pledge to stop shooting at ships in Strait of Hormuz

Vice-President JD Vance is among US officials expected to take part in negotiations resuming on Saturday in Oman.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 11. 12:52
„Tovább is van. Mondjam még?” – Magyar Péter Sulyok Tamás amerikai útját is firtatja
2026. július 11. 11:47
Áder Jánosnak elege lett, bepereli Magyar Pétert
×
×