140 ezer egy „marék” fűért? Ezt árulja a FIFA

A szervezet honlapján közölte, hogy 17,5x17,5-es egységekben árulja majd a New York-i aréna talaját, arról azonban nem írtak, hogy milyen mértékegység szerint darabolják fel a gyepet.

A fű darabjai dísztárgyként, a műanyagborításon egy, az eredetiséget bizonyító jelzéssel kerülnek majd forgalomba, s a FIFA szerint a termék „egy exkluzív darab lesz a gyűjtők és a futballrajongók számára is”.

A vb-döntő jövő vasárnap, magyar idő szerint 21 órakor lesz a MetLife Stadionban, amelyben eredetileg műfüvön játszik a két helyi amerikaifutball-csapat.