Elhunyt a Bob-Bon énekese

A hírt a Bon-Bon zenekar a Facebook-oldalán jelentette be. Azt írják, „Mély fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy Szolnoki Péter szeretett apa, társ, barát, énekes-dalszerző, előadóművész a mai napon,

életének 57.-ik életévében súlyos betegség következtében elhunyt.”

Megkérünk minden kedves rajongót, ismerőst, barátot és a sajtó munkatársait, hogy tiszteljék a család és a Bon-Bon zenekar mély gyászát ezekben a nehéz napokban, és részvétnyilvánításukat a közösségi oldalakon fejezzék ki.

Szolnoki Péter 1995-ben alakította meg a Bon-Bont Török Tamással. Ezt követően számos ismert előadóval, együttessel dolgozott; a zenélés mellett szinkronszerepekben is feltűnt – emlékeztet a 24.hu.

A lap júniusban írta meg, hogy az énekes kórházba került, ezért a zenekar lemondta a koncerteket. Az énekes az együttesével májusban még fellépett, igaz már nagyon le volt fogyva.