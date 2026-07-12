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Az argentin Lionel Messi a 2026-os labdarúgó-világbajnokság J csoportja elsõ fordulójának Argentína-Algéria mérkõzésén az Arrowhead Stadionban, Kansas Cityben 2026. június 16-án. A mérkõzést Argentína nyerte 3-0-ra. Mindhárom gólt Messi szerezte.
Nyitókép: MTI/EPA/Amy Kontras

Lionel Messi a bírónak: „Beszéljem velem tisztelettel!”

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Az argentin napilap, a Clarín szerint Lionel Messi összeszólalkozott a portugál játékvezetővel, João Pinheiróval.

A Clarín arról számolt be, hogy az Argentína–Svájc mérkőzés – a 2026-os világbajnokság (3–1, hosszabbítás után) első félidejének 42. percében az Albiceleste csapatkapitánya a pálya közepén szembeszállt João Pinheiro portugál játékvezetővel, és azt mondta: „Beszéljen velem rendesen; ne legyen tiszteletlen.

Beszéljen velem tisztelettel.

Én is tisztelettel beszéltem Önnel.” Kamerák rögzítették a párbeszédet, és a videó a mérkőzés egyik legtöbbet emlegetett pillanatává vált.

A lap kiemeli, hogy nem ez az első alkalom, hogy Messi egy döntő pillanatban szembeszáll egy bíróval, de ennek a jelenetnek különösen nagy súlya volt: nem egy konkrét ellene elkövetett szabálytalanság miatt reklamált, hanem tiszteletteljes bánásmódot követelt.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Lionel Messi a bírónak: „Beszéljem velem tisztelettel!”

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