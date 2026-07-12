Lionel Messi a bírónak: „Beszéljem velem tisztelettel!”

A Clarín arról számolt be, hogy az Argentína–Svájc mérkőzés – a 2026-os világbajnokság (3–1, hosszabbítás után) első félidejének 42. percében az Albiceleste csapatkapitánya a pálya közepén szembeszállt João Pinheiro portugál játékvezetővel, és azt mondta: „Beszéljen velem rendesen; ne legyen tiszteletlen.

Beszéljen velem tisztelettel.

Én is tisztelettel beszéltem Önnel.” Kamerák rögzítették a párbeszédet, és a videó a mérkőzés egyik legtöbbet emlegetett pillanatává vált.

A lap kiemeli, hogy nem ez az első alkalom, hogy Messi egy döntő pillanatban szembeszáll egy bíróval, de ennek a jelenetnek különösen nagy súlya volt: nem egy konkrét ellene elkövetett szabálytalanság miatt reklamált, hanem tiszteletteljes bánásmódot követelt.