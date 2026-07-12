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Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés szociális bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Gúnyolódtak a látássérült miniszteren – megszólaltak a Tisza prominensei

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Magyar Péter miniszterelnök és Hegedűs Zsolt, az egészségügyi tárca vezetője is elítélte vasárnap a szociális és családügyi miniszterre tett becsmérlő megjegyzéseket.

A kormányfő a Facebook-oldalán azt írta: "a Fidesz és a megmaradt propagandistái azon gúnyolódnak, hogy Kátai-Németh Vilmos vak ember létére lehet miniszter a TISZA-kormányban. Milyen ember, aki ilyet tesz?" - tette fel a kérdést.

Hegedűs Zsolt Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg című művéből idézett: "Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan."

"A politikai viták elmúlnak. Az emberség megmarad.

A fogyatékosság soha nem lehet gúny tárgya"

– tette hozzá az egészségügyi miniszter.

Az Index a miniszterelnök bejegyzése után azt írta, a kormányfő nagy valószínűséggel Ábrahám Róbert újságíró felszólalására utalt, aki a 20. Nemzeti Hét rendezvényen Balatongyörökön tartott előadásában július 3-án több közéleti szereplőt is név szerint becsmérlő módon említett.

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Kezdőlap    Belföld    Gúnyolódtak a látássérült miniszteren – megszólaltak a Tisza prominensei

fogyatékkal élő

politika

kátai-németh vilmos

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Tisza-kormány: Magyar Péter megszólalt a törökországi nyaralásáról, jönnek a béremelések és új kézbe kerül a légimentés

Tisza-kormány: Magyar Péter megszólalt a törökországi nyaralásáról, jönnek a béremelések és új kézbe kerül a légimentés

Magyar Péter a törökországi nyaralását érintő sajtóhírekre reagálva azt közölte, hogy a pihenését és az utazását saját maga finanszírozta, egyúttal visszautasította azokat az állításokat is, amelyek szerint helikopterrel utazott vagy elnöki lakosztályban szállt meg. Új üzenet jelent meg a Hirado.hu nyitóoldalán, amely szerint a közmédia online hírszolgáltatásának átfogó vizsgálata zajlik, a cél pedig egy független és hiteles közmédia megteremtése. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy interjúban a magyar egészségügy legnagyobb problémájának a humánerőforrás-hiányt nevezte, és 20–25 százalékos béremelést, új miniszteri biztosok kinevezését, a kórházi vezetői megbízások rendezését, valamint a várólisták érdemi csökkentését helyezte kilátásba. Megkezdődtek az egyeztetések arról is, hogy az Országos Mentőszolgálat átvegye a hazai légimentés feladatait a Magyar Légimentő Nonprofit Kft.-től, miközben Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter az egyeki ipari park ügyében azt szorgalmazta, hogy egy esetleges használtgumi-feldolgozó beruházás előtt a helyiek teljes körű tájékoztatást kapjanak, és érdemben bevonják őket a település jövőjét érintő döntésekbe.

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