A kormányfő a Facebook-oldalán azt írta: "a Fidesz és a megmaradt propagandistái azon gúnyolódnak, hogy Kátai-Németh Vilmos vak ember létére lehet miniszter a TISZA-kormányban. Milyen ember, aki ilyet tesz?" - tette fel a kérdést.

Hegedűs Zsolt Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg című művéből idézett: "Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan."

"A politikai viták elmúlnak. Az emberség megmarad.

A fogyatékosság soha nem lehet gúny tárgya"

– tette hozzá az egészségügyi miniszter.

Az Index a miniszterelnök bejegyzése után azt írta, a kormányfő nagy valószínűséggel Ábrahám Róbert újságíró felszólalására utalt, aki a 20. Nemzeti Hét rendezvényen Balatongyörökön tartott előadásában július 3-án több közéleti szereplőt is név szerint becsmérlő módon említett.