ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.56
usd:
311.49
bux:
142467.45
2026. július 12. vasárnap Dalma, Izabella
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az angol Jude Bellingham, miután berúgta csapata elsõ, egyenlítõ gólját a 2026-os labdarúgó-világbajnokság negyeddöntõjének Norvégia-Anglia mérkõzésén a miami Hard Rock Stadionban 2026. július 11-én.
Nyitókép: MTI/AP/Julio Cortez

Valami nagyon félrement, a pókkamera okozta a norvégok bukását, de a chip nem jelzett

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az angol csapat az első félidő utolsó pillanataiban egyenlített a norvégok ellen a miami negyeddöntőben. A szünetben Ståle Solbakken szövetségi kapitány és Ørjan Nyland kapus is reklamált Clement Turpin játékvezetőnél.

A FIFA tárgyalja a vitatott esetet. A norvégok úgy gondolják, Jude Bellingham egyenlítő gólja előtt a játékvezetőnek meg kellett volna állítani a játékot és feldobással újraindítani.

Azt állították, hogy a labda a pókkamera egyik drótját érte a miami döntő gól előtti pillanatokban.

„Nevetséges ez a dróttal” – mondta Sander Berge, a Fulham norvég középpályása a meccs után. Martin Ødegaard, a norvég válogatott kapitánya szintén megkérdőjelezte a bírói döntéseket. „Én magam nem láttam az esetet, de a különbséget az jelentette a két csapat között, hogy a bíró ma néhány döntésnél nem nekünk kedvezett – mondta. – Talán erre van szükség az ilyen meccseken.”

A felvételeken látható volt, ahogy Ørjan Nyland, a norvég válogatott kapusa kirúgja a labdát, ami a játéktér feletti pókkamera felé tart. A labda ezután Elliot Andersonhoz került, aki Anthony Gordonhoz adta a labdát, mielőtt az angol szélső Bellinghamnek passzolt volna, aki gólt lőtt.

Több norvég játékos azonnal körülvette Clement Turpin játékvezetőt, azzal érvelve, hogy a gólt nem lett volna szabad érvényesnek tekinteni. Ståle Solbakken szövetségi kapitány a félidőben Turpint agitálta.

A döntéssel kapcsolatban Solbakken így nyilatkozott: „Azt mondta a játékvezető, hogy ő maga nem látta az esetet, és nem is kapott jelzést arról, hogy valóban megtörtént volna. Ez elfogadható magyarázat; mivel a FIFA szerint nem történt érintés, és a labdában lévő chip sem küldött jelzést, így ő sem tehetett semmit.

A labda egyenesen lefelé hullott, közvetlenül a kispad előtt, tehát igenis érintette valamit.

Sokan azonnal reagáltak a kispadon. Én nem voltam köztük, de sokan látták az esetet.”

Solbakken hozzátette: „Nem tudok mit mondani erre, hiszen ha a chip nem adott le jelet, mit is mondhatnék? Mindenki azt mondja – beleértve a kapust és azt a játékost is, aki átvette volna a labdát –, hogy a labda egyenesen az égből hullott alá. Szerintem elég egyértelmű volt, hogy történt érintés. Furcsa eset volt.”

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Foci-vb 2026    Valami nagyon félrement, a pókkamera okozta a norvégok bukását, de a chip nem jelzett

angol válogatott

foci-vb 2026

norvég válogatott

pókkamera

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Zöld légitársaságok temetője – tanulságos bukások

Zöld légitársaságok temetője – tanulságos bukások
A zöld repülésben a jövő mindig szebb a befektetőknek szóló előadásokban, mint a kifutópályán. Egy elektromos repülőgép látványterve nem mesél potenciális tanúsítási kockázatokról, beszállítói problémákról, elfogyó befektetői pénzekről. Ám a Maeve, az Eviation, a Universal Hydrogen vagy a Lilium története azt mutatja, hogy a környezetbarát repülés legnagyobb kérdése nem az, hogy ki álmodik szebb jövőt.
„Elértük a vendégek teherviselő képességének határát” – drágább, de egyben gyengébb is az idei strandszezon

„Elértük a vendégek teherviselő képességének határát” – drágább, de egyben gyengébb is az idei strandszezon

A munkabérek és az energiaárak emelkedését érvényesíteni kellett a strandjegyek árában, ez a fő oka annak, hogy átlagosan 10 százalékkal drágultak a belépők – mondta az InfoRádióban a Magyar Fürdőszövetség főtitkára. Balogh Zoltán kitért arra is, hogy a víz- és csatornadíjak év közben emelkedtek, ami korábban nem volt jellemző, az üzemeltetőknek viszont ezt is figyelembe kell venniük az árak meghatározásánál.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
100 ínyenc tipp a balatoni nyaraláshoz. Vinkó József, Inforádió, Aréna
Vucic vs. diákok: hatalomátmentés vagy fordulat Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
NATO-csúcs után: van-e biztonság Európában Amerika nélkül? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.13. hétfő, 18:00
Palócz Éva
a Kopint-Tárki vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pattanásig feszült a helyzet: az USA szerint nyitva a Hormuzi-szoros

Pattanásig feszült a helyzet: az USA szerint nyitva a Hormuzi-szoros

Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) közölte, hogy a Hormuzi-szoros továbbra is nyitva áll a hajózás előtt, és az amerikai haderő felkészült a szabad áthaladás biztosítására – válaszul Irán azon állítására, miszerint lezárta a stratégiai fontosságú vízi utat. Az elmúlt napokban súlyosan kiéleződött az amerikai–iráni konfliktus: Teherán több öböl menti amerikai katonai létesítményt támadott, az amerikai hadsereg pedig több mint 300 iráni célpontot csapott meg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mérgező ragadozó lepte el a magyarok kedvenc nyaralóhelyeit: erről mindenkinek tudnia kell 2026-ban

Mérgező ragadozó lepte el a magyarok kedvenc nyaralóhelyeit: erről mindenkinek tudnia kell 2026-ban

Egyre komolyabb gondot okoz az invazív, mérgező ezüstcsíkos gömbhal, amely tönkreteszi a halászhálókat, kiszorítja az őshonos fajokat, és veszélyes harapásra is képes.

BBC
Business Sport Travel Science
US launches fresh strikes as Iran closes Strait of Hormuz

US launches fresh strikes as Iran closes Strait of Hormuz

The strikes follow an attack on a Cyprus -flagged vessel travelling through the critical waterway.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 12. 14:26
Magyar Péter kimérten válaszolt Bohár Dánielnek
2026. július 12. 13:50
Rétvári Bence felismerte a Tisza szándékát
×
×