A FIFA tárgyalja a vitatott esetet. A norvégok úgy gondolják, Jude Bellingham egyenlítő gólja előtt a játékvezetőnek meg kellett volna állítani a játékot és feldobással újraindítani.

Azt állították, hogy a labda a pókkamera egyik drótját érte a miami döntő gól előtti pillanatokban.

„Nevetséges ez a dróttal” – mondta Sander Berge, a Fulham norvég középpályása a meccs után. Martin Ødegaard, a norvég válogatott kapitánya szintén megkérdőjelezte a bírói döntéseket. „Én magam nem láttam az esetet, de a különbséget az jelentette a két csapat között, hogy a bíró ma néhány döntésnél nem nekünk kedvezett – mondta. – Talán erre van szükség az ilyen meccseken.”

A felvételeken látható volt, ahogy Ørjan Nyland, a norvég válogatott kapusa kirúgja a labdát, ami a játéktér feletti pókkamera felé tart. A labda ezután Elliot Andersonhoz került, aki Anthony Gordonhoz adta a labdát, mielőtt az angol szélső Bellinghamnek passzolt volna, aki gólt lőtt.

Több norvég játékos azonnal körülvette Clement Turpin játékvezetőt, azzal érvelve, hogy a gólt nem lett volna szabad érvényesnek tekinteni. Ståle Solbakken szövetségi kapitány a félidőben Turpint agitálta.

?? Norveç medyası; İngiltere'nin beraberlik golünden önce top kameranın kablosuna çarptığı için golün iptal edilmesi gerektiğini söylüyor.#NORENG pic.twitter.com/nWc5VS3nVA — El Turco Sports (@Elturco_sports) July 11, 2026

A döntéssel kapcsolatban Solbakken így nyilatkozott: „Azt mondta a játékvezető, hogy ő maga nem látta az esetet, és nem is kapott jelzést arról, hogy valóban megtörtént volna. Ez elfogadható magyarázat; mivel a FIFA szerint nem történt érintés, és a labdában lévő chip sem küldött jelzést, így ő sem tehetett semmit.

A labda egyenesen lefelé hullott, közvetlenül a kispad előtt, tehát igenis érintette valamit.

Sokan azonnal reagáltak a kispadon. Én nem voltam köztük, de sokan látták az esetet.”

Solbakken hozzátette: „Nem tudok mit mondani erre, hiszen ha a chip nem adott le jelet, mit is mondhatnék? Mindenki azt mondja – beleértve a kapust és azt a játékost is, aki átvette volna a labdát –, hogy a labda egyenesen az égből hullott alá. Szerintem elég egyértelmű volt, hogy történt érintés. Furcsa eset volt.”